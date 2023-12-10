Лідери Венесуели і Гаяни домовилися про зустріч, аби обговорити територіальні претензії

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Лідери Венесуели й Гаяни зустрінуться 14 грудня, аби обговорити територіальні претензії першої сторони на регіон Ессекібо. Посередником виступатиме регіональний союз — Спільнота країн Латинської Америки й Карибського басейну (CELAC).

Про це пише Reuters.

На зустрічі будуть говорити про зазіхання Венесуели на гаянський регіон Ессекібо.

На переговори запросили президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілва, який очолює економічний блок латиноамериканських країн МЕРКОСУР. 9 грудня Сілва провів телефонну розмову з венесуельським президентом Ніколасом Мадуро і просив його утриматися від вторгнення в Гаяну. Ця вимога була ухвалена на саміті МЕРКОСУР.