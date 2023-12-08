ВАКС обрав запобіжний захід третьому судді Київського апеляційного суду, якого викрили на хабарі

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Facebook / Центр Протидії Корупції

Вищий антикорупційний суд 7 грудня обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду. Це один із чотирьох суддів, підозрюваних у корупції.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддю відправили під варту на 60 діб — до 5 лютого 2024 року. Як альтернативу пропонують внести заставу в розмірі майже 5 мільйонів гривень. Хоч САП і не називає імені судді, Центр протидії корупції стверджує, що йдеться про Віктора Глиняного.

ВАКС ще має розглянути питання про обрання запобіжного заходу судді Вʼячеславу Дзюбіну. Раніше під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави відправили суддів Юрія Сливу та Ігора Паленика.