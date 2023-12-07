Японія легалізувала медичний канабіс і посилила покарання за рекреаційний

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Парламент Японії 6 грудня легалізував ліки на основі канабісу, але посилив заборону на використання рекреаційної марихуани.

Про це повідомляє Kyodo.

Поправки до законів про коноплі та про контроль над наркотиками дозволяють зняти заборону на лікарські засоби, виготовлені з конопель.

Водночас, вживання канабісу стало злочином, що карається позбавленням волі терміном до семи років. Досі закон дозволяв курити канабіс, але за його зберігання передбачалося до пʼяти років увʼязнення.

Раніше Японія не карала за вживання канабісу, частково для захисту фермерів, які можуть випадково вдихнути речовини рослини під час вирощування.

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А що в Україні?

У квітні 2021 року Кабмін легалізував використання деяких препаратів на основі канабісу в медичних цілях — це «Набілон» і «Набіксімолс».

13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу. Законопроєкт пропонує використовувати канабіс, смолу канабісу, екстракти і настоянки канабісу в медичних, промислових цілях, для наукової та науково-технічної діяльності. Також законопроєкт пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.

10 жовтня 2023 року Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації передав до парламенту законопроєкт № 7457 про медичний канабіс для розгляду у другому читанні. На засіданні комітету розглянули поправки до другого читання, яких було 840.