ВАКС обрав запобіжний захід ще одному судді Київського апеляційного суду, якого викрили на хабарі

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду. Це один з чотирьох суддів, підозрюваних в корупції.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суддю відправили під варту на 60 діб — до 4 лютого 2024 року. Як альтернативу пропонують внести заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. Хоч САП і не називає імені судді, Центр протидії корупції стверджує, що йдеться про Юрія Сливу.