Адміністрація президента США обіцяє добитися виділення коштів для України

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Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу відмови США від допомоги Україні. Він каже, що це суперечить інтересам країни, і пообіцяв, що його адміністрація доб’ється виділення коштів.

Про це пише газета The New York Times.

Ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.

Республіканці вимагають посилити вимоги до мігрантів і сильніше захистити кордон. Перемовини з демократами провалились, оскільки республіканці не хочуть йти на поступки. Демократи ж виступають за комплексний перегляд системи міграції.

Республіканці в Конгресі поки що не готові підтримати допомогу Україні, якщо не врахують їхні вимоги. Попри цей опір, допомогу можуть затвердити в Сенаті, де демократи мають більшість, але в Палаті представників проєкт, найімовірніше, не пройде — там більшість у Республіканської партії.

Під тиском Палати представників республіканці двічі відмовилися включити військову допомогу Україні в законопроєкти про тимчасові витрати, щоб забезпечити фінансування уряду цієї осені. Це викликало занепокоєння серед українських чиновників. Про значні ризики, зокрема, заявив і голова Офісу президента Андрій Єрмак. Відтермінування американської допомоги Києву загрожує програшем у війні з росією. Він закликав Конгресс США якнайшвидше проголосувати за пакет допомоги Україні.

Тим часом президент рф путін, найімовірніше, інвестує в затяжну війну. Наступного року країна спрямує третину бюджетних коштів на «національну оборону», а це $109 мільярдів.