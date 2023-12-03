Поліція не підтвердила інформацію про побиття нардепа Олександра Дубінського в СІЗО

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Поліція перевірила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату Олександру Дубінському в СІЗО. Судово-медичне дослідження не підтвердило інформацію про побиття нардепа.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

«Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події. За результатами судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась», — заявили у поліції.

Раніше адвокати нардепа заявили, що Олександра Дубінського побили в СІЗО — у нього нібито множинні гематоми та підозра на перелом ребра.