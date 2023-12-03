Поліція не підтвердила інформацію про побиття нардепа Олександра Дубінського в СІЗО
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Поліція перевірила повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень народному депутату Олександру Дубінському в СІЗО. Судово-медичне дослідження не підтвердило інформацію про побиття нардепа.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
«Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події. За результатами судово-медичного дослідження інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилась», — заявили у поліції.
Раніше адвокати нардепа заявили, що Олександра Дубінського побили в СІЗО — у нього нібито множинні гематоми та підозра на перелом ребра.
- 13 листопада після обшуків СБУ і ДБР нардепу Олександру Дубінському вручили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь рф.
- 6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського, якого також підозрюють в організації схеми виїзду за кордон. Йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.
- 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО на 60 діб без права на заставу.