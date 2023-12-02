Поліція отримала заяву про побиття нардепа Олександра Дубінського в СІЗО
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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В'ячеслав Ратинський / УНІАН
Адвокати підозрюваного в державній зраді Олександра Дубінського вдень 2 грудня повідомили, що їхнього підзахисного побили в СІЗО.
Про це також написали на сторінці Дубінського в Telegram.
Адвокати заявили, що у Дубінського нібито множинні гематоми та підозра на перелом ребра. Вони вимагають перевести нардепа до слідчого ізолятора СБУ.
Тим часом у поліції Києва «Бабелю» підтвердили, що до них надійшла заява про побиття Олександра Дубінського. На місце виїхала слідчо-оперативна група.
- 13 листопада після обшуків СБУ і ДБР нардепу Олександру Дубінському вручили підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь рф.
- 6 листопада Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата Олександра Дубінського, якого також підозрюють в організації схеми виїзду за кордон. Йому вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.
- 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО на 60 діб без права на заставу.