Ізраїль і ХАМАС проводять переговори, попри відновлення бойових дій

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Переговори між Ізраїлем і бойовиками палестинського руху ХАМАС тривають, незважаючи на відновлення бойових дій сьогодні вранці. Катар, який відіграє основну посередницьку роль у переговорах, стверджує, що відновлені бої значно ускладнили цей процес, зокрема обмін заручників.

Про це пише CNN.

В офісі премʼєр-міністра Ізраїлю заявили, що ХАМАС порушив зобовʼязання щодо звільнення заручників і дотримання режиму припинення вогню — ракети з Гази вилетіли близько 7-ї ранку за місцевим часом у бік південного кібуцу Холіт. ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні умови з доступу фур із паливом на північ Гази.

Армія оборони Ізраїлю розділила сектор Гази на пронумеровані зони, щоб жителям було зручніше залишати той чи інший район. Тепер армія озвучуватиме номер тієї зони, яку необхідно покинути, щоб не наражатися на ризик. Цікаво, що тепер вся Газа розбита на такі сектори — навіть південь, де раніше не велися бої.

idf.il