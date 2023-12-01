Орбан пропонує не обговорювати вступ України до Євросоюзу на грудневому саміті ЄС

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Reuters / «Бабель»

Угорщина не ветуватиме початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу, бо правилами не передбачена така можливість. Натомість Будапешт пропонує взагалі не виносити питання про вступ України до ЄС на саміт, що пройде 14—15 грудня.

Про це премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив в ефірі радіо Kossuth, передає угорське видання Index.

Орбан стверджує, що «заздалегідь зрозуміло», що згоди щодо вступу України в ЄС серед країн-членів не буде.

За його словами, наразі переговори про вступ України до ЄС «не відповідають інтересам Угорщини». Він пропонує Євросоюзу укласти договір про стратегічне партнерство з Україною, а до «розмови про вступ» повернутися через декілька років.