Ілон Маск «відправив до біса» бізнеси, які не хочуть рекламуватись на X через звинувачення в антисемітизмі
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Ілон Маск «відправив до біса» (Go fuck yourself) рекламодавців, які відмовляються від реклами на X (Twitter). Це відбулося під час його виступу на заході The New York Times DealBook, пише Financial Times.
За словами Маска, те, що великі рекламодавці — зокрема IBM, Apple, Walt Disney, Comcast і Warner Bros — зупинили контракти з Х «уб’є компанію» і весь світ дізнається, що це зробили «саме вони». Попри це він додав, що не хоче їхнього повернення на платформу.
«Не рекламуйтесь. Якщо хтось намагатиметься шантажувати мене рекламою, шантажувати грошима — нехай іде до біса. Це зрозуміло? Я сподіваюся, що так», — заявив він.
- На початку листопада 2023 року Ілон Маск підтримав пост про те, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей», а потім організація Media Matters for America знайшла на Х рекламу поруч із постами, де цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост.
- Після цього рекламодавці, зокрема Disney, IBM, Warner Brothers і Apple, призупинили свою рекламу на платформі, а Маск подав позов проти Media Matters for America.
- 27 листопада Ілон Маск після звинувачень у антисемітизмі прибув до Ізраїлю. Разом із премʼєром Біньяміном Нетаньягу він відвідав південний кібуц Кфар-Аза, в якому бойовики ХАМАС 7 жовтня вбили щонайменше 52 мешканці. Згодом Маск визнав необхідність знищити ХАМАС.