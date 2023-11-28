Міноборони запровадило нові стандарти НАТО. Вони стосуються повітряних і космічних операцій

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

У Міноборони та Збройних силах України за жовтень і листопад 2023 року запровадили ще чотири стандарти НАТО (загалом уже 280 стандартів).

Про це пише пресслужба відомства.

Серед нових стандартів є такі:

«Освіта та підготовка з проведення операцій в урбанізованому середовищі», тобто підготова до бойових дій у містах;

«Тактика, методи та процедури повітрянодесантних операцій НАТО»;

«Проведення сухопутних тактичних дій»;

«Повітряні та космічні операції».

Загалом в Альянсі є 1 135 стандартів, тоді як у Міноборони та ЗСУ вже запровадили майже чверть від загальної кількості (24,6%). Стандарти НАТО в секторі безпеки й оборони України — це пріоритетне завдання на шляху до членства. Водночас для вступу в Альянс Україні не потрібно запроваджувати 100% стандартів, оскільки в середньому країни-члени запровадили приблизно 30%.