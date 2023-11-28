ХАМАС звільнив з полону трьох французьких дітей. Доля їхніх батьків невідома

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Reuters

ХАМАС у рамках угоди про тимчасове перемирʼя з Ізраїлем звільнив з полону трьох неповнолітніх громадян Франції.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

«Ейтан, 12 років, Ерез, 12 років, Сахар, 16 років. Серед звільнених сьогодні заручників — троє наших юних співвітчизників. Ми надзвичайно раді цій новині. Ми залишаємося повністю мобілізованими, щоб домогтися звільнення всіх заручників», — зазначив він.

Бойовики викрали Ереза Кальдерона з сестрою Сахар та їхнім батьком з кібуцу Нір Оз біля сектора Гази ще 7 жовтня. Звідти ж викрали 12-річного Ейтана Яхаломі разом із батьком. Про долю дорослих зараз нічого не відомо.

Досі безвісти зниклими залишаються ще пʼятеро французів та людей з подвійним громадянством.