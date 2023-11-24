Україна створила змішані медичні комісії для обміну полоненими. Це третій випадок у світовій історії

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Україна створила змішані медкомісії для сприяння обміну полоненими. Аби цей механізм запрацював, їх має сформувати й росія.

Про це повідомив Офіс уповноваженого з прав людини.

Змішані медичні комісії допоможуть звільнити українських полонених та обміняти росіян. Це третій випадок у світовій історії, коли буде впроваджуватися така ініціатива.

Згідно з Женевськими конвенціями до комісії залучать трьох лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн. Комісія буде визначати стан і діагноз полоненого, також може рекомендувати репатріювати полоненого або відправити на лікування до нейтральної країни, якщо рф буде згодна. Також репатріація можлива тільки за згодою полоненого.

Процес повернення українських захисників додому дуже складний — адже росія не хоче обмінювати навіть своїх військових.