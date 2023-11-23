Опитування: 92% українців вважають Голодомор 1932—1933 років геноцидом
- Автор:
- Олександра Амру
- Дата:
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Дмитро Вага / «Бабель»
Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу вважають 92% опитаних українців. Лише 4% не погоджуються з цим, а ще 4% вагаються з відповіддю.
Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг».
Соціологи зазначають, що за останні десять років у півтора раза збільшилася кількість респондентів, які погоджуються, що Голодомор є геноцидом українського народу.
Проводячи щорічний моніторинг, компанія досліджувала питання Голодомору з 2010 року — тоді всього 60% опитаних погодилися з тим, що Голодомор 1932— 33 років був геноцидом українського народу.
Дослідження проводили 14—16 листопада серед 1 000 повнолітніх українців у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій.
Метод опитування: телефонні інтервʼю з використанням компʼютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Статистична похибка не перевищує 3,1%.
Що таке Голодомор
Голодомор 1932–1933 років — це масовий голод, який призвів до багатомільйонних людських жертв у сільській місцевості на території Української РСР. Тоді від голоду померли 7 мільйонів людей. В Україні та світі Голодомор сприймають як акт геноциду українського народу, інспірований урядом СРСР. День памʼяті жертв Голодомору припадає на четверту суботу листопада. Цьогоріч це 25 листопада.
- 2016 року Верховна Рада України звернулася до демократичних держав із проханням визнати Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.
- До початку повномасштабної війни в Україні низка держав уже визнала Голодомор геноцидом українців, зокрема Австралія, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, США, Угорщина, Португалія, а також Ватикан.
- У 2022—2023 роках процес визнання Голодомору геноцидом активізувався — це визнали Чехія, Бельгія, Молдова, Ірландія, Німеччина, Болгарія, Ісландія, Франція, Словенія, Велика Британія, Люксембург, Хорватія, Італія, Уельс, 34 штати США, а також Європарламент і ПАРЄ.