У Китаї зафіксували нові спалахи респіраторних захворювань і пневмонії у дітей. ВООЗ просить надати інформацію

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Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) попросила Китай надати інформацію про зростання випадків респіраторних захворювань і спалахи пневмонії у дітей.

Національна комісія охорони здоровʼя Китаю 13 листопада повідомила про збільшення респіраторних захворювань. Китайська влада пояснила це скасуванням обмежень щодо COVID-19 і циркуляцією збудників грипу, пневмонії, поширенням бактеріальної інфекції, яка зазвичай вражає дітей молодшого віку, респіраторно-синцитіального вірусу (RSV) і вірусу, що викликає COVID-19.

Всесвітня організація охорони здоровʼя 22 листопада повідомила про спалахи недіагностованої пневмонії у дітей на півночі Китаю. ВООЗ не знає, чи повʼязані вони із загальним зростанням респіраторних інфекцій, про які казала китайська влада, чи виникли окремо. Організація запросила додаткову епідеміологічну та клінічну інформацію — за правилами Китай повинен відповісти ВООЗ протягом 24 годин.

Тим часом у соцмережах публікують відео з лікарнями, переповненими батьками та дітьми.

Однак китайські науковці називають це явище «сезоним сплеском».

«Це просто доволі великий сезонний сплеск. Можливо, частково через випадковість, а частково через те, що є невеликий «імунітетний борг» від менших зимових сплесків за останні три роки», — сказав епідеміолог з Університету Гонконгу Бен Каулінг.