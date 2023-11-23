Поліція Німеччини провела масштабні обшуки в рейхсбюргерів — вони хотіли дестабілізувати ситуацію у країні
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Поліція Німеччини провела масштабну антитерористичну операцію проти рейхсбюргерів. Правоохоронці провели обшуки у 8 федеральних землях.
Про це пише Bild.
Загалом у спецоперації брали участь 280 співробітників правоохоронних органів. У створенні кримінального угруповання звинувачують 20 людей — вони розсилали повідомлення з погрозами чиновникам державних установ і хотіли дестабілізувати ситуацію в Німеччині.
Згідно із заявою правоохоронців, владі стало відомо про відповідні заклики ще на початку 2021 року. Екстремісти «поширювали теорії змови, характерні для райхсбюргерства», а з середини серпня 2021 року підозрювані пропонували «допомогу» ймовірним жертвам дій Німеччини».
Справу розслідують за статтею про створення злочинної спільноти.
- 7 грудня минулого року поліція Німеччини провела масштабну спецоперацію проти ультраправих екстремістів, які, за даними Міністерства юстиції, готували штурм парламенту і державний переворот. Поліція встановила понад 50 підозрюваних. Згодом німецький суд відправив під арешт 23 підозрюваних.
- За даними журналу Der Spiegel, тоді прокуратура встановила двох організаторів перевороту — це так званий принц Генріх XIII (йому призначалася роль нового лідера Німеччини) і 69-річний колишній десантник Рюдігер П. Генріх, який є представником дворянського роду, контактував із російськими офіційними особами, а затримана громадянка росії Віталія Б., імовірно, допомагала йому в цьому.
- У жовтні 2023 року рейхсбюргери планували встановити уряд за зразком конституції Німецького рейху 1871 року та викрасти міністра охорони здоровʼя Німеччини Карла Лаутербаха. Їх затримали.