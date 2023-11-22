Польща завершила розслідування щодо російської шпигунської мережі — судитимуть 16 людей

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У Польщі завершили розслідування щодо шпигунської мережі, яка діяла на замовлення російської розвідки — до суду передали обвинувальний акт проти 16 людей. Вони вели антипольську пропаганду і готували диверсії, а також відслідковували військову допомогу Україні.

Про це пише RMF24.

Шпигуни діяли з січня по березень 2023 року в Білій Підляській, Хелмі, Медиці, Перемишлі, Жешуві, Варшаві та в інших населених пунктах країни. Усі — іноземці з-за східного кордону Польщі. Вони інформували замовників про результати проведеної розвідки, за що отримували винагороду.

Серед іншого, зловмисники встановлювали веб-камери на маршрутах руху транспорту із західною військовою допомогою Україні. Вони також повинні були встановити на них GPS-мітки.

Обвинуваченим загрожує до 10 років позбавлення волі.