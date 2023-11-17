Американський штат Айова визнав Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Штат Айова в США визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Це вже 33-й штат, який ухвалив таке рішення, повідомила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова.
В Айові листопад проголосили місяцем памʼяті про Голодомор-геноцид. Маркарова подякувала губернатору штату Айова Кім Рейнольдс за солідарність з Україною.
- 28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні», яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.
- 12 жовтні 2023 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу і закликала всі парламенти держав-членів Ради Європи та інші парламенти наслідувати її приклад.
- 13 листопада Вайомінг став 32-м штатом, що визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу.