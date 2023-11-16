Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду

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Американські сенатори ухвалили тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну і направили його на підпис президенту Джо Байдену.

Про це повідомляє Reuters.

За законопроєкт проголосували 87 сенаторів, а 11 були проти.

«Ніякої драми, ніякої затримки, жодного припинення роботи уряду», — заявив лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Напередодні CNN із посиланням на представника Білого дому писав, що Байден підпише законопроєкт, якщо його прийме Сенат.

Законопроєкт про тимчасовий бюджет ініціював спікер Палати представників Майк Джонсон. Цей документ передбачає продовження фінансування військового будівництва, пільг для ветеранів, транспорту, житла, міського розвитку, сільського господарства, Управління з контролю за продуктами й ліками, а також енергетичних і водних програм до 19 січня. Фінансування всіх інших федеральних операцій, включаючи оборону, закінчиться 2 лютого. Допомоги для України там немає. Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, американському кордону та Тайваню, Палата представників розглядатиме після Дня подяки (23 листопада).