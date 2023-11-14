У французькій Ніцці заборонять курити сигарети на пляжах. Обмеження діятиме до саміту ООН
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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gettyimages.com
На пляжах французького міста Ніцца до літа 2024 року заборонять курити сигарети.
Про це пише Le Figaro.
Щороку люди викидають на вулиці міста понад 150 мільйонів недопалків. За словами мера Ніцци Крістіана Естрозі, недопалки є основним джерелом забруднення міста, а ще вони небезпечні для берегової лінії.
У 2025 році в Ніцці пройде саміт ООН — там розглядатимуть проблеми океанів. До цього часу місцева адміністрація хоче позбутися недопалків і курців у набережній частині міста, щоб «дати приклад іншим країнам».
Естрозі також оголосив про намір обмежити використання пластику до цієї дати. Обмеження на куріння не торкнеться приватних пляжів у Ніцці.
- У Ніцці в 2012 році заборонили курити сигарети на одному з галькових пляжів. Згодом заборону поширили на ще декілька пляжів: Сентенер, Ленваль, Сент-Елен, Бен Мілітер і Вуальє.
- Франція хоче заборонити одноразові електронні сигарети вже до кінця року.
- Міністр охорони здоровʼя Гонконгу запропонував витріщатися на курців для боротьби з курінням. Тим часом Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму. Там рівень куріння впав до 5,6% серед населення віком від 15 років. Щоб оголосити себе країною, «вільною від тютюнового диму», потрібно досягти зменшення рівня куріння до 5%. А Канада буде першою країною світу, яка друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій сигареті.