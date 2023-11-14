Reuters: США перевіряють 100 нафтових танкерів через можливе порушення санкцій проти росії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Міністерство фінансів США підозрює 100 суден у порушенні західних санкцій щодо російської нафти.
Про це пише Reuters із посиланням на власне джерело.
Повідомлення отримали компанії з управління суднами в приблизно 30 країнах. Мінфін США офіційно не прокоментував цю інформацію.
Деякі з танкерів вивантажували російську нафту з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці. Зокрема, однією з компаній, яка отримала запит на інформацію, була турецька Beks Shipping.
Видання зазначає, що це найбільше розслідування США після того, як Вашингтон і його союзники запровадили ліміт цін на російську нафту.
- 4 лютого 2023 року Рада Євросоюзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які експортуються або походять із рф. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) наразі становить $45 за барель, а для преміальних продуктів, як-от дизельне пальне — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Вони почали діяти з 5 лютого 2023 року.
- Bloomberg виявив дві компанії з Індії та Обʼєднаних Арабських Еміратів, які допомагають росії уникати санкцій, надаючи їй нафтові танкери.
- У серпні США попередили Туреччину про «реальний ризик санкцій», якщо її компанії продовжать допомагати росії з експортом нафти.
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