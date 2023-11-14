Reuters: США перевіряють 100 нафтових танкерів через можливе порушення санкцій проти росії

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міністерство фінансів США підозрює 100 суден у порушенні західних санкцій щодо російської нафти.

Про це пише Reuters із посиланням на власне джерело.

Повідомлення отримали компанії з управління суднами в приблизно 30 країнах. Мінфін США офіційно не прокоментував цю інформацію.

Деякі з танкерів вивантажували російську нафту з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці. Зокрема, однією з компаній, яка отримала запит на інформацію, була турецька Beks Shipping.

Видання зазначає, що це найбільше розслідування США після того, як Вашингтон і його союзники запровадили ліміт цін на російську нафту.