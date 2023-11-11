У Гренландії льодовики тануть у пʼять разів швидше, ніж 20 років тому

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Льодовики Гренландії тануть у пʼять разів швидше, ніж 20 років тому, — це наслідки глобального потепління.

Про це повідомили вчені з Копенгагенського університету, передає Reuters.

Стародавній льодовий покрив містить достатньо води, щоб підняти рівень моря щонайменше на шість метрів, якщо він повністю розтане. Це затопить багато островів і узбрежеж.

Дослідження тисячі льодовиків Гренландії показало, що швидкість танення ввійшла в нову фазу за останні два десятиліття: у середньому льодовики зменшуються на 25 метрів на рік, а раніше лише на 5—6 метрів.

Світ уже потеплішав майже на 1,2 °C вище за температуру доіндустріальних часів, а 2023 рік, найімовірніше, стане найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Учені спостерігають прямий звʼязок між глобальним потеплінням і швидким таненням льодовиків.

Танення крижаного щита Гренландії спричинило 17,3% спостережуваного підвищення рівня моря між 2006 і 2018 роками, а льодовики — 21%. У Гренландії нараховують майже 22 тисячі льодовиків.