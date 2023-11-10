Bloomberg: ЄС попередив, що «вкрай малоймовірно» виконає зобов’язання перед Україною щодо мільйона боєприпасів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Європейський Союз повідомив країнам-членам, що блок навряд чи виконає зобовʼязання надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, які знайомі з цим питанням.
Відповідно до планів ЄС зобовʼязався постачати Україні артилерійські боєприпаси протягом року. Спочатку з тих запасів, що має, а потім за допомогою контрактів на спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.
Вже минуло понад половину заявленого терміну, а ініціатива на теперішній момент досягла лише близько 30% від заявленої мети. І судячи з обсягу підписаних контрактів, ризикує її не досягти.
- 20 березня країни-члени ЄС домовилися закупити для України мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. 5 травня Рада ЄС схвалила виділення мільярда євро допомоги на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.
- 6 вересня Європейське оборонне агентство (EDA) підписало перші вісім контрактів із виробниками на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів. Вони стосуються боєприпасів для найбільш поширених самохідних гаубиць, які країни-члени ЄС передали Україні: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.