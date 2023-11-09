Війна з ХАМАС коштує економіці Ізраїлю $600 млн на тиждень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Відсутність багатьох працівників на робочих місцях через війну з угрупуванням ХАМАС коштує ізраїльській економіці приблизно 2,3 млрд шекелів ($600 млн) на тиждень, що становить близько 6% ВВП.
Про це йдеться у дослідженні Банку Ізраїлю, передає The Times of Israel.
У звіті оцінюють щотижневі витрати за перші три тижні війни, що почалася 7 жовтня. Зниження пропозиції робочої сили пояснюють масовою мобілізацією солдатів запасу, евакуацією жителів південних і північних районів, а також закриттям системи освіти, що ускладнює роботу батьків.
Розрахунок витрат включає 1,25 млрд шекелів через повне закриття навчальних закладів, 590 млн шекелів через відсутність на роботі 144 тисяч евакуйованих мешканців із постраждалих від війни районів і близько 500 млн шекелів через мобілізацію 360 тисяч військовослужбовців запасу.
- Ізраїль проводить у секторі Гази військову операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді внаслідок атаки джихадистів загинули 1 400 цивільних, майже 250 людей були захоплені в заручники й вивезені до Гази. Також загинули понад 250 військових ЦАХАЛ.
- Ізраїльські війська офіційно зайшли на північні території сектора Гази 28 жовтня. Того дня була оголошена нова фаза війни. 2 листопада армійські інженери почали масштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС, а 5 листопада війська Ізраїлю заявили, що місто Газа повністю оточене.
- Україна 14 жовтня розпочала евакуацію своїх громадян, які перебувають в Ізраїлі. Тоді з Тель-Авіву до Бухаресту вилетіли 207 громадян України, зокрема 63 дитини. Другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України вилетів з Ізраїлю 16 жовтня. Того самого дня відбувся і третій евакуаційний рейс із 74 українцями на борту. Учетверте з Ізраїлю чартерним рейсом до Румунії вивезли 79 громадян України.