В Україні залишають заочну і вечірню форми навчання. Із закону прибрали норму

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт про зміни до деяких законів щодо Державної підсумкової атестації (ДПА) та вступної кампанії 2024 року.

Про це свідчить картка законопроєкту.

Спочатку проєкт закону передбачав відмову від заочної та вечірньої форм навчання на бакалавраті та магістратурі. Їх мала замінити дистанційка.

Однак комітет ВРУ питань освіти, науки та інновацій прибрав норми, що скасовували заочну і вечірню форми навчання. Про це «Бабелю» розповів голова комітету Сергій Бабак.

Також комітет прибрав норму про пілотування ДПА після завершення початкової школи. Міністерство освіти й науки може пілотувати ДПА і без норми закону, додав Бабак.

Пілотування означає, що можуть обрати школи, де випробують нову модель ДПА після закінчення початкового рівня середньої освіти (за бажанням). Це ні на що не вплине, але дасть можливість МОН переконатись в дієвості чи недієвості моделі ДПА, яку розробляє Український центр оцінювання якості освіти.

Як в Україні планують реформувати освіту

Уряд затвердив проєкт закону про вдосконалення вищої освіти. Він передбачає, що студенти зможуть самі визначати тривалість навчання і закінчити бакалаврат за три роки замість чотирьох, або ж навпаки — отримати ступінь за 6 років. Також студентам дозволять обирати конкретну спеціальність після першого або другого курсу навчання, а не перед вступом. Однак законопроєкт ще чекає на схвалення Верховною Радою.

Напередодні Верховна Рада повернула історію України та іноземну мову до обовʼязкових предметів Державної підсумкової атестації (ДПА). А раніше Міністерство освіти і науки пояснило, яким буде Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році. Одне з нововведень — випускників тестуватимуть не з трьох, а з чотирьох предметів.