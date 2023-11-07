У секторі Гази загинули понад 160 працівників ВООЗ

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MAHMUD HAMS / AFP

Представник Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Крістіан Ліндмаєр повідомив, що понад 160 медичних працівників загинули під час виконання службових обовʼязків у секторі Гази за час війни.

Про це він сказав на брифінгу, передає Reuters.

Ліндмаєр закликав скасувати обмеження на медичну допомогу в секторі Гази і додав, що деякі лікарі проводять операції, включаючи ампутації, без анестезії.

Наразі в ексклаві загинули 10 328 людей, серед яких 4 237 дітей. Це дані підконтрольного ХАМАС Міністерства охорони здоровʼя. Їх передає арабське медіа Al Jazeera.