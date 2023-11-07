Колаборант Олег Царьов вижив після замаху. Він дав інтервʼю пропагандистам

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Колаборант Олег Царьов вижив після замаху. Він дав інтервʼю пропагандистському каналу «Перший Севастопольський», в якому заявив, що почувається добре і проходить реабілітацію. Судячи з відео, критичних поранень у нього немає.

У замаху він звинуватив спецслужби України та сказав, що частину причетних нібито затримали. За його словами, допомогли записи з камер спостереження.

Російська ФСБ 31 жовтня повідомляла про затримання «координатора» замаху. Це нібито мешканець Ялти, який за «завданням СБУ» стежив за Царьовим і зробив схованку для зброї. Виконавця замаху досі шукають.

Джерела «Бабеля» підтверджували, що замах на Олега Царьова — це спецоперація Служби безпеки України. Її деталі не розголошують. Відомо, що в колаборанта влучили двома пострілами з вогнепальної зброї. У Telegram-каналі Царьова також стверджували, що у нього двічі стріляли близько опівночі на території санаторію в Ялті, де він живе.