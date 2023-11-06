СБУ викрила ексзаступника міністра Шаповалова на розтраті 1 млрд грн з бюджету
- Автор:
- Ліза Бровко
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Служба безпеки викрила колишнього заступника міністра оборони Вʼячеслава Шаповалова на розтраті майже мільярда гривень.
Про це пише пресслужба СБУ, а джерела «Бабеля» підтверджують, що йдеться саме про Шаповалова.
У 2022 році посадовець, за даними слідства, вступивши у змову з підлеглими, закупив неякісну військову форму в приватної компанії за державні гроші — майже один мільярд гривень. Форма виявилася непридатною для використання в холодну пору року в умовах інтенсивних бойових дій.
Вʼячеславу Шаповалову повідомили про підозри за розтрату через зловживання службовим становищем, а також за перешкоджання ЗСУ (ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ).
За цими статтями також повідомили про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому.
І Шаповалов, і Хмельницький перебувають під вартою. Їм загрожує увʼязнення строком до 12 років із конфіскацією майна.
- Шаповалову і Хмельницькому раніше повідомляли підозри за закупку неякісних бронежилетів на понад 230 млн грн, зимових курток і штанів на 900 млн грн і закупку продуктів за завищеними цінами.