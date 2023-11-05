У Туреччині учасники акції проти Ізраїлю спробували прорватися на базу НАТО. Їх розігнала поліція

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У Туреччині учасники акції проти Ізраїлю спробували прорватися на базу НАТО Інджирлік, де, зокрема, дислокуються війська Військово-повітряних сил США.

Як передає телеканал NTV, протест біля бази організував Гуманітарний фонд захисту прав і свобод людини. Протестувальники виступили проти дій військ Ізраїлю в секторі Гази і вимагали закрити базу. Частина протестувальників приїхала до бази зі Стамбулу, а решта з різних інших міст.

Телеканал зазначає, що акція була погоджена з владою, але мала пройти в іншому місці. Через тиск протестувальників і загрозу прориву на територію бази поліція розігнала акцію. Правоохоронці застосували газові гранати, водомети й гумові кулі.

Наразі відомо про десятки травмованих, але точні цифри поки невідомі.