ДБР прийшло з обшуками до приймальні нардепа Олександра Дубінського. Він нібито допоміг чоловіку виїхати за кордон

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Олександр Кузьмін / «Бабель»

Державне бюро розслідувань 1 листопада прийшло з обшуками до приймальні і спільників народного депутата. Джерела «Бабеля» у правоохоронних органах уточнюють, що йдеться про Олександра Дубінського.

Обшуки проходять у справі про схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За даними слідства, Дубінський організував схему і використовував для цього свою громадську організацію «Медіаоборона» — через неї вносив потрібних людей у систему «Шлях» нібито як волонтерів. Таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини.

Родич за вказівкою Дубінського мав прибути до Кишинева, а потім перегнати особисту машину нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до столиці Австрії Відня.

СБУ заявляє, що частину документів, необхідних для втечі за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника — депутата Київської обласної ради VIII скликання, а також у свого близького родича.

Обшуки тривають за місцями роботи і проживання фігурантів схеми, а також в офісі громадської організації, де розташована приймальня нардепа Олександра Дубінського.

3 серпня Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справ Дубінський отримав підозру і має носити електронний браслет.