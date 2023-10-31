Кабмін затвердив склад наглядової ради Оператора ГТС і цим виконав «маяк» Міжнародного валютного фонду

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Уряд затвердив склад наглядової ради ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». До неї ввійшли три незалежні члени й один представник держави.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

Незалежні члени — це Девід Чальрз Девіс, Ян Чадам та Сергій Коновець. Від держави призначили заступницю міністра енергетики Світлану Гринчук.

Так Україна виконала зобовʼязання (один із «маяків») перед Міжнародним валютним фондом.

У вересні цього року Кабмін передав в управління Міністерства енергетики корпоративні права ТОВ «Оператор ГТС України». Пізніше члени номінаційного комітету затвердили вимоги до кандидатів у наглядову раду.