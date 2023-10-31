ООН підтвердила, що росія запустила ракету по селу Гроза

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Юрій Чорнобук / «Бабель»

ООН підтвердила, що ракету, яка влучила в кафе в селі Гроза на Харківщині й вбила 59 людей, запустили російські окупанти.

Про це йдеться у звіті ООН.

Також організація зазначила, що не було жодних ознак того, що в кафе були військові під час ракетного удару або якісь військові обʼєкти поблизу.

Звіт базується на інформації, зібраній та перевіреній фахівцями з Моніторингової місії з прав людини в Україні (ММПЛУ). Вони два рази побували в Грозі, щоб оглянути місце удару, опитати 35 людей, серед яких місцеві жителі, свідки, двоє врятованих, медперсонал і працівники моргу.

В ООН додають, що загиблі — 36 жінок, 22 чоловіки та восьмирічний хлопчик — були цивільні, які прийшли на перепоховання військовослужбовця Збройних сил України.

У звіті йдеться, що російські Збройні сили «або не зробили всього можливого, щоб переконатися, що ціль була військовою, або навмисно цілили по цивільних об’єктах». Та за будь-якого сценарію — це порушення міжнародного гуманітарного права, тому ООН закликає росію провести «повне та прозоре розслідування», щоб притягнути винних до відповідальності.