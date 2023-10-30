У Молдові заблокують ще 31 новинний портал, більшість — із росії
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Молдовська Служба інформації та безпеки заблокувала в країні доступ до сайтів 31 новинного порталу, 21 з них управляють з росії.
Про рішення оголосили 31 жовтня.
У списку: Интерфакс, ТАСС, Regnum, Lenta.ru, mk.ru, kp.ru, pravda.ru, rg.ru, «Радио Спутник», шість телеканалів Orizont TV, ITV, Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.
У Молдові пояснили, що інформація від цих порталів може спричинити соціальні конфлікти і походить від держави-агресора. Так, телеканали Prime, Canal 2, Canal 3 і Publika TV були підконтрольні колишньому лідеру Демократичної партії Володимиру Плахотнюку, який перебуває в розшуку. Плахотнюк перезапустив ці телеканали на користь Ілана Шора, котрий потрапив під санкції США за організацію заворушень з метою підірвати демократичний розвиток Молдови. Перед цим Молдова заблокувала доступ до сайтів 22 російських пропагандистських телеканалів.
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- У березні 2023-го у столиці Молдови відбулися проросійські мітинги. Із собою мітингувальники, переважно пенсійного віку, взяли плакати з критикою чинної влади та православні ікони. На мітинг також вийшла партія «Шор», яка відкрито симпатизує росії. У жовтні 2022 року партію «Шор» внесли в санкційний список США як рух, повʼязаний з Іларом Шором, котрий потрапив під санкції США за організацію заворушень з метою підірвати демократичний розвиток Молдови.
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