У Львові померла жінка, якій уперше в Україні пересадили комплекс «серце — легені»

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У Львові померла 38-річна Ніна, якій минулого тижня пересадили комплекс «серце — легені». Її організм відторгнув донорські органи.

Про це повідомили у Першому медобʼєднанні Львова.

Унікальну операцію жінці зробили 25 жовтня. Трансплантація тривала 10 годин. Донором органів став 18-річний хлопець, який загинув у ДТП. На операційному столі пересаджені серце й легені запрацювали.

Однак стан Ніни стрімко погіршився на другу добу після трансплантації. Команди Першого медобʼєднання Львова та Інституту серця намагалися його стабілізувати. Пацієнтці підʼєднали ЕКМО — це апарат, що замінює роботу серця і легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів не вдалося. Жінка померла.