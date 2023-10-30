У Львові померла жінка, якій уперше в Україні пересадили комплекс «серце — легені»
- Автор:
- Анна Холоднова
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У Львові померла 38-річна Ніна, якій минулого тижня пересадили комплекс «серце — легені». Її організм відторгнув донорські органи.
Про це повідомили у Першому медобʼєднанні Львова.
Унікальну операцію жінці зробили 25 жовтня. Трансплантація тривала 10 годин. Донором органів став 18-річний хлопець, який загинув у ДТП. На операційному столі пересаджені серце й легені запрацювали.
Однак стан Ніни стрімко погіршився на другу добу після трансплантації. Команди Першого медобʼєднання Львова та Інституту серця намагалися його стабілізувати. Пацієнтці підʼєднали ЕКМО — це апарат, що замінює роботу серця і легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів не вдалося. Жінка померла.
- Операції з трансплантації органів в Україні стали можливими з квітня 2019 року, відколи набув чинності відповідний закон. Він, зокрема, регулює пересадку органів від померлої людини. Крім того, у застосунку «Дія» зʼявиться розділ, де можна буде залишити заяву про згоду стати донором після смерті. За цей час вперше трансплантували серце дитині, потім вперше однорічній дитині трансплантували печінку від посмертного донора. За 2021 рік у лікарнях України медики провели 234 трансплантації — це більше, ніж за весь час незалежності країни.