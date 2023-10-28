На пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» почали тестувати камери автофіксації. Це має автоматизувати перетин кордону

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У рамках проєкту «єЧерга» почали тестувати камери автоматичної фіксації в найбільшому вантажному пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

Камери допоможуть перевіряти, чи є транспорт у системі «єЧерга» — це має прискорити процес перетину кордону, повідомили у профільному міністерстві.

«Ми послідовно працюємо над цифровізацією процесу перетину кордону і забезпеченням прозорості всіх процесів. В основі — мінімізація корупційних ризиків і будь-яких маніпуляцій. Камери автоматичної фіксації — це один з інструментів, який прибирає людський фактор і сигналізує, чи є транспортний засіб у системі «єЧерга». Також обстежуємо ще 15 пунктів пропуску, щоб встановити там аналогічні камери», — зазначив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Процес перетину кордону за допомогою камер автофіксації складатиметься з чотирьох етапів:

вантажівка чи автобус підʼїжджає до пункту пропуску;

камера автоматично зчитує номери транспорного засобу;

відбувається автоматична перевірка на наявність авто в «єЧерзі»;

екран сигналізує водію про «зелене світло» на вʼїзд у пункт пропуску.

Якщо авто немає в системі, то водій побачить відповідне сповіщення на екрані.

Камери тестуватимуть кілька тижнів, після чого вони почнуть повноцінну роботу. На випадок відключень світла чи перебоїв з інтернетом вже пропрацьовано питання резервного живлення і доступу до мережі.

У випадку перетину кордону незареєстрованого в системі «єЧерга» транспорту, наприклад медичного, у системі буде відмітка про відповідне рішення уповноваженої особи. Таким чином всі рішення будуть зафіксовані.