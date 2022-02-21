Как может выглядеть полномасштабное нападение России? Аэропорты будут бомбить? А мосты? Города быстро возьмут? — На стыдные вопросы отвечает эксперт Defence Express

Все говорят о том, что война начнется с воздуха. Это будут ракетные удары? Авиабомбардировки? Все вместе? И сколько такие воздушные фазы войны длятся?

Нужно понимать, какой может быть сценарий возможной агрессии. Ни одна новая война не похожа на старую. На протяжении последних десятилетий не было таких полномасштабных конфликтов со вторжением в страну таких размеров, как Украина. Грузия — не больше, чем две Киевских области. Если вспомнить Югославию, то там военная операция была уже после того, как страну разбомбили. Если вспоминать Ирак, то там дважды была совсем другая ситуация и другой расклад сил с международной коалицией во главе с США. Ирак был один против всех. Нужно понимать, какие задачи ставит перед собой Путин.

Например, сценарий — оккупация левобережной части Украины. Это полномасштабная военная операция с использованием всех средств, которые есть в РФ. Почему речь идет об авиационном ударе? С него начинается любая современная полномасштабная война. Какие цели ставят? Первое — это уничтожение системы управления государством в принципе и системы обороны в первую очередь. Если мы берем реально российские возможности, то на первом этапе участвует ракетный комплекс «Искандер». Мы посчитали, что в первом запуске будет до 230—480 баллистических ракет. Все эти ракеты будут распределены по множеству целей по стране. Заявленная дальность «Искандера» — это 500 километров. Учитывая то, что они размещены и в Беларуси теперь, и напротив Харькова, и на оккупированных территориях, это дает возможность нанести удар баллистическими ракетами по всей площади Украины. И под эти удары попадают в первую очередь командные пункты управления, позиции зенитно-ракетных комплексов, электростанции и другие важные объекты, от которых зависит обороноспособность. Я не хотел бы говорить о том, что «Искандер» будет бить по ГЭС или по атомной электростанции — это абсолютно апокалиптичный сценарий. Но рядом с этими объектами всегда находится подстанция, выведение ее из строя уже позволяет надолго вырубить электроэнергию. Вот такие цели на первом этапе, их довольно много. И ракет тоже.

Без электричества нет централизованной системы ПВО. Каждый комплекс перестает работать от электросети и переходит на собственный двигатель, на горючку. Если выведены из строя центральный пункты управления, которые раздают приказы, то все наши комплексы ПВО становятся сами по себе. В ход идут крылатые ракеты, которые тоже могут базироваться на тех же наземных платформах, на кораблях, на самолетах. Они дешевле, их гораздо больше. И они уже начинают бить по штабам бригад, по складам, даже по автомобильным развязкам. Сколько длится такой авиационный удар? По логике, он вкладывается в минимально возможное время. Такой первый массированный удар, скорее всего, будет длиться одну ночь.

И баллистическими, и крылатыми ракетами?

Да. Разница между их применением будет, абстрактно, полчаса. Все происходит очень быстро. В чем особенность? У России нет временного резерва. Если мы возьмем Югославию, как крайний пример такого воздействия, то в НАТО никуда не спешили. То есть, если говорить совсем грубо, они сначала вывели из строя электростанции. Это заставило югославские комплексы ПВО перейти от электросети на горючку. После этого начали уничтожать склады горюче-смазочных материалов. В итоге противовоздушная система Югославии перешла в режим работы «горючку привезли — включились, поработали — выключились». Силам НАТО было легче планомерно их выбивать. Поэтому Югославию бомбили так долго.

Война в бывшей Югославии. Февраль 1994 года, столица Боснии и Герцеговины Сараево. Здание парламента уничтожено огнем после сербского минометного обстрела. Getty Images / «Бабель»

У России такой возможности, на мой взгляд, не будет. Пока это все летит, войска, которые находятся на расстоянии 20—50 км от границы Украины, уже поедут. Буквально в три часа ночи, например, удар ракетами. В пять часов утра — начало наземной операции. Но это в абсолютной теории, с идеальным взаимодействием всей военной машины. Но в российских реалиях — весьма сомнительно, что все у них пойдет именно так, как они нарисовали в планах.

А какая может быть судьба гражданских аэропортов? Их будут бомбить или захватывать?

Все зависит от целей. Когда выводят из строя ПВО страны, то речь идет не только о зенитно-ракетных комплексах, уничтожают и военные авиабазы. У нас не так много истребителей, речь идет о полусотне — и боеспособных, и нет. Против суммарно 500 истребителей и многофункциональных самолетов у России, способных вести воздушный бой, без учета бомбардировщиков и штурмовиков. Разумеется, не все из них будут задействованы, но расклад сил от этого кардинально не изменится. Но им все равно придется уничтожить наши ВВС. То есть, военные аэродромы тоже попадут под удар.

У нас есть очень большая вероятность узнать о том, что наступление начнется, еще до того, как запустят ракеты. Потому что сейчас США в круглосуточном режиме держит разведывательные самолеты в небе над Украиной. Если открыть Flightradar, то кто-то там 100% будет летать. Стратегические БПЛА Global Hawk летают каждый день и это только то, что мы видим, потому что США хочет, чтобы все это видели.

Global Hawk мониторит на сотни километров вглубь территории противника. И это только один из видов разведки, не говоря уже о спутниках, радиоперехватах и агентуре. Как только российские войска выдвинутся на пусковые позиции, как только поднимут ракеты в боевое положение, а это по регламенту минут 15—20, то США узнают об этом чуть ли не в режиме онлайн.

Начнется тревога и наши самолеты смогут перебазироваться. Все, которые смогут взлететь. Есть два варианта перебазирования: либо на гражданские аэродромы — и это абсолютно нормальная практика везде, либо на резервные аэродромы, которые на самом деле представляют собой участки на трассах. Мы это также отрабатываем. Например, в 2020 году летом под Ровно перекрыли трассу Киев — Чоп, и там наши воздушные силы отрабатывали взлет-посадку. И таких участков на трассах довольно много. Поэтому и гражданские аэродромы, и трассы тоже могут попасть под удар.

Кроме того, в случае эскалации количество военной помощи нам увеличится. Самый быстрый способ ее доставки — самолетом. Поэтому можно говорить, что под первый же удар попадет даже Львовский аэропорт. В НАТО это предусмотрели и уже заявили, что будут, кроме воздушного коридора, отработают отправку вооружения наземным коридором.

А нет смысла после начала наступления самим взрывать взлетные полосы, чтобы русские самолеты не могли сесть рядом с крупными городами?

Все зависит от ситуации. Полосы в Донецке и Луганске подорвали. Но надо понимать, что российские Ил-76 могут вообще не садиться, а сбрасывать технику десантным способом, как и личный состав. Могут садиться на грунтовый аэродром. Сейчас это сложно сделать, потому что грунт мягкий, но в целом это обычная практика.

У России ракетное вооружение точное? Они смогут уничтожать инфраструктуру хирургически, или это будет бомбежка куда попало?

Сложно сказать. Проблема в том, что российское оружие на бумаге имеет очень хорошие технические характеристики. А вот когда мы видим, как оно применяется, то все иначе. «Искандер», например, единственный раз в боевых условиях применяли в Нагорном Карабахе. И они промахнулись — ракета просто упала в поле.

Учения Гвардейской танковой армии Западного военного округа на полигоне Головенки в Московской области, Россия, 28 января 2022 года. Getty Images / «Бабель»

Это проблема техники или личного состава и его подготовки?

И то, и другое, и третье, и обслуживание, и хранение, и множество других факторов. Они кричат «аналогов нет», но если вы не можете «Жигули» собрать, то никакой речи о танке, тем более о высокоточном ракетном комплексе, нет.

Они говорят о том, что у них расчетное отклонение от цели «Искандера» плюс-минус 20 метров. Но к реальной боевой эффективности есть вопросы. Поэтому я уверен, что по каждой цели, которую они обозначат, будет работать две ракеты, чтобы увеличить шансы вывести ее из строя.

Насколько опасно находиться рядом со стратегическими объектами, которые могут быть целью для «Искандера»?

Фугасная часть баллистической ракеты «Искандер» — 480 кг. Это довольно мощный заряд, который после себя оставляет воронку 8 метров в диаметре и 3 метра глубиной, с разлетом осколков на сотни метров. Для поражения площадных целей у «Искандера» есть кассетная боевая часть, для уничтожения целей среди городской застройки и в укрытиях — объемно-детонирующего действия, в простонародье бытует абсолютно неправильный термин «вакуумная бомба». То есть я не возьму на себя ответственность говорить, в каком радиусе от такого объекта будет безопасно.

Особенно учитывая неточность и ненадежность российского вооружения, которое собирается под санкциями. Почему американцы еще в 2014 году отрубили поставку всей военной электроники в РФ? Это залог высокой точности и надежности в целом. И у Кремля не остается ничего другого, кроме как компенсировать неточность своего вооружения количеством и мощностью боевой части.

На границе военные и гражданские активно роют рвы и заградительные конструкции, чтобы задержать российские танки. А почему вокруг Киева ничего не роют?

Как только мы начнем гражданское население привлекать к рытью окопов, то паника возрастет до немыслимых масштабов. Войны полномасштабной нет, а экономика уже страдает. И если мы еще начнем вокруг Киева гражданским населением рыть окопы, то я боюсь, это очень быстро приведет к тому, что люди начнут прыгать на крыши электричек и выезжать из города.

Но если говорить о чистой эффективности, то вокруг Киева окопы надо рыть, или это бессмысленно?

Сложный вопрос. В любом случае для этого есть специальная техника, которая это сделает лучше и в десятки раз быстрее, чем люди с лопатами. Если не ошибаюсь, гражданское население последний раз рыло окопы в 2014 году под Мариуполем, а до этого — во Вторую Мировую войну. Но подготовленная оборона — это не только окопы, это полноценные железобетонные укрытия, это минные поля, противотанковые заграждения — огромный комплекс работ, а не окопы в одну линию. И это даже без учета того, что сам по себе город — очень хороший укрепрайон.

Постоянно говорят, что война откладывается, потому что грунт не промерз и танкам будет сложно. Современные танки правда такие сезонные, и весной им лучше не воевать?

Да, танк может застрять в грязи. Я застревал. Именно в такую погоду, сидишь на этом танке, а он сидит на брюхе — гусеницы молотят в жиже. Выбирались из этой ситуации сами, с хорошим таким перегревом движка. Потом еще километра два ехали задним ходом, чтобы развернуться.

Совместные учения вооруженных сил России и Беларуси в Гродненской области, Беларусь, 12 февраля 2022 года. Getty Images / «Бабель»

Есть такое понятие, как танкопроходность и танкоопасные направления. Зимой или летом таких танкоопасных направлений больше, потому что бронетехника противника может пройти и по полю, и через какой-то сухостой, и по ложбинке. А если погода как сейчас и грунт слабый, то таких направлений меньше, так как танк может завязнуть.

Но это не означает, что угроза стала меньше. Потому что если гипотетически представить, что Путин у какого-то генерала своего спросит: «Ну что, наступать готовы?», а ему в ответ: «Никак нет — грязь», то генералу просто сорвут погоны. На тактическом уровне, когда речь идет, например, о наступлении тактической группы на опорный пункт, это будет иметь огромное значение, потому что будет легче обороняться. Будет понятно, что танк противника сможет проехать только, грубо говоря, с одного конкретного направления. А в стратегическом масштабе, когда речь идет о наступлении танковыми армиями, дивизиями и оккупации страны размером с Украину, то погода уже такой роли не играет.

Мосты через Днепр в случае нападения российская армия будет взрывать и потом строить какие-то переправы, или наоборот — мосты не трогают?

Ответ такой же, как и с аэродромами. Если мы говорим, что будут бомбить стратегические объекты, то под стратегическими объектами подразумеваются и мосты. Все ли они будут уничтожены? Нет, разумеется, не все. Какие-то останутся. Мосты уничтожаются не в первую очередь. Хороший пример был с Нагорным Карабахом. Когда азербайджанцы уже наступали, то для отсечения путей отхода и для того, чтобы противник не мог усилить группировку в Нагорном Карабахе со стороны Армении, — уничтожили мост оперативным тактическим ракетным комплексом. И это было на пятый день войны.

Если жителей крупных украинских городов не эвакуировать, сможет ли украинская армия полноценно их защитить? Если россияне войдут в города-миллионники, их ждет судьба Донецка?

Если начнется полномасштабная война, и цель — захват населенных пунктов, то можно открыть фотографии Грозного образца 1994 года и посмотреть, что происходит с городом. Можно смотреть фотографии из Алеппо, Дамаска. Война именно так прокатывается по городу. И чем дольше в нем боевые действия идут, тем он больше превращается в руины Сталинграда.