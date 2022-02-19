НАТО призывает Россию отвести войска от украинской границы и прекратить эскалацию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал президента России Владимира Путина отвести войска от украинской границы и пойти дипломатическим путем, чтобы решить ситуацию.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию кризиса», — подчеркнул генсек.

Он отметил, что Альянс пытается найти дипломатическое решение обострения ситуации вокруг Украины, но пока в НАТО не видят никаких признаков отвода российских войск. В то же время Кремль стягивает к границе дополнительные войска.

«Я хочу повторить свой призыв к России провести серию заседаний для обсуждения вопросов снижения рисков и контроля над обычным и ядерным вооружением», — сказал Столтенберг.

В то же время вице-президент США Камала Харрис на конференции заявила, что НАТО и союзники подготовили пакет жестких санкций против России.

«Россия продолжает заявлять о готовности к переговорам, хотя при этом сужает пути для дипломатии, их действия просто не отвечают их словам. Если Россия продолжит действовать в том же ключе, то вместе с союзниками по НАТО мы наложим серьезные санкции на РФ. Наш пакет санкций будет достаточно жестким», — подчеркнула Харрис.

Она уточнила, что эти санкции направлены против «российских финансовых институций, ключевых сфер экономики и промышленности» и причинят серьезный ущерб экономике РФ.