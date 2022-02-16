104 года назад Кубанская Народная Республика объявила о независимости от России и несколько раз пыталась объединиться с Украиной. В итоге всех захватили большевики — история в архивных фото

К началу ХХ века Кубань сохраняла тесные исторические и культурные связи с Украиной. Тут все просто. В конце XVIII века на Кубань переселили казаков Черноморского войска, которое сформировали из остатков Запорожской Сечи. А в ХІХ веке здесь появились переселенцы-крестьяне с Надднепрянщины, Слобожанщины, Черниговщины и других украинских регионов.
В середине 1910-х годов на Кубани проживало около 1,4 миллиона казаков, около 1,6 миллиона крестьян, остальную часть населения составляли представители кавказских народностей. Из казаков и крестьян более половины были украинцами. Во второй половине ХІХ века на Кубани начался подъем украинского национального движения, которое боролось за свои культурные и политические права.
После Февральской революции 1917 года, которая закончилась ликвидацией монархии, в разных регионах бывшей Российской империи начался подъем национальных движений. На Кубани все происходило примерно по украинскому сценарию. В марте 1917 года в Киеве создали Украинскую Центральную Раду, а в апреле–мае на казацком собрании кубанцы создали свой представительский орган — Казацкую Военную Раду.
В сентябре Военная Рада на своей 2-й сессии пополнилась депутатами от кавказских народностей и представителей неказацкого населения. На этой сессии Военная Рада переименовала Кубанскую область в Кубанский край со столицей в Екатеринодаре и приняла Конституцию, согласно которой создавались Краевое правительство Кубанского края и парламент — Кубанская Законодательная Рада. Парламент выбирал правительство и атамана, который был главнокомандующим военными силами Кубани, а еще имел право вето на законы, которые принимал парламент.
Наиболее влиятельными политическими силами Законодательной Рады стали две казацкие фракции: проукраинские «черноморцы» и пророссийские «линейцы». Но борьба между ними не выходила за рамки парламентской, в ходе дискуссий им удавалось найти компромисс, и все решения признавались обеими фракциями. В какой-то мере они даже уравновешивали друг друга. К примеру, первым атаманом выбрали «линейца» Александра Филимонова, а главой парламента стал «черноморец» Николай Рябовол.
Именно Рябовол вместе с другими влиятельными кубанскими политиками-«черноморцами» выступал за суверенитет Кубани и налаживание связей с Украиной. По его инициативе на заседание Военной Рады 24 сентября 1917 года пригласили представителей Центральной Рады, которых приветствовали на украинском языке такими словами: «Дорогие гости! Мачеха-судьба оторвала наших дедов-запорожцев от материнского лона и забросила их на Кубань. Более ста лет жили здесь сиротами по степям, по плавням, по горам без материнского присмотра… Но прошло лихое время… Пришла воля, и мы ожили. Ожили и, как верные дети своей Матери, идем по тому пути, который указала она, идем туда, где уже сверкает любовь между людьми, где ждет и нас свободный союз свободных народов».
Как и Центральная Рада, кубанский парламент сначала объявил о создании Кубанской Народной республики (КНР) в составе Российского федеративного государства. Потом, в октябре 1917 года большевики устроили переворот и фактически развязали гражданскую войну. Стало понятно, что никакой федерации не будет. Поэтому в начале 1918 года, вслед за УНР, Кубанская Народная Республика объявила о независимости.
За время существования КНР в 1917—1920 годах было минимум три попытки объединиться с Украиной либо на правах автономии, либо в формате федерации. Первую попытку кубанский парламент предпринял через несколько дней после объявления о независимости от России 16 февраля 1918 года.
Если фракции «черноморцев» удалось склонить на свою сторону парламент, то с крестьянским населением дела обстояли гораздо хуже. Казачество еще с царских времен имело определенные льготы и выгоды. Одним из главных было право на покупку земли. Крестьяне же могли только арендовать ее у казаков. Из-за этого у сословий сформировалась неприязнь друг к другу, а браки между ними были большой редкостью и как правило не одобрялись в обществе.
Именно на этой «классовой вражде» и сыграли большевики. Кубанскому крестьянству пообещали землю, поэтому среди добровольцев большевистской армии на Кубани было много и крестьян-украинцев. В конце февраля 1918 года правительству КНР пришлось покинуть Екатеринодар под натиском большевиков.
На помощь УНР рассчитывать не приходилось, в январе 1918-го Центральная Рада сама была вынуждена эвакуироваться из захваченного большевиками Киева. А кубанцам пришлось пойти на союз с белогвардейской Добровольческой армией, во главе которой стояли российские офицеры-монархисты. К лету 1918 года совместными усилиями они выбили большевиков с Кубани.
В это время правительство КНР предприняло новую попытку объединиться уже с Украинской Державой гетмана Павла Скоропадского, который пришел к власти при поддержке немецких войск и распустил Центральную Раду. В Киев прибыла кубанская делегация во главе с Рябоволом. Они договорились об объединении на федеративных началах, но главное — разработали план военного десанта на Кубань.
Но операцию так и не удалось провести, отчасти из-за нерешительности Скоропадского, но главным образом из-за противодействия белогвардейцев во главе с Антоном Деникиным. Он, конечно же, был против объединения Кубани с Украиной. Но поначалу открыто в деятельность правительства КНР не вмешивался, ведь кубанские дивизии составляли основу Добровольческой армии. Белогвардейцы старались внести раскол в кубанский парламент и усилить позиции пророссийской фракции «линейцев».
Но украинско-кубанские отношения продолжались. В конце 1918 года после антигетманского восстания к власти пришла Директория УНР. В декабре 1918 — январе 1919 года делегации УНР и КНР отправились на Парижскую мирную конференцию, где решалось политическое устройство мира по итогам Первой мировой войны. Признания украинского государства там добиться не удалось.
В течение лета–осени конфликт между кубанскими республиканцами и белыми монархистами усилился. Деникин не смог утвердить своих ставленников в правительстве КНР, поэтому перешел от политики к силе. По его приказу убили Рябовола и еще нескольких влиятельных «черноморцев», в Екатеринодаре разгромили украинское посольство. После этого кубанские казаки стали массово дезертировать из Добровольческой армии. В итоге победоносный поход на Москву провалился, а большевистская Красная армия перешла в наступление на южном направлении и 17 марта 1920 года снова захватила Екатеринодар.
Весной 1920 года под натиском большевиков отступили и войска Директории. Правительства УНР и КНР вынуждены были отправиться в эмиграцию. В этот период была последняя попытка заключить хоть какой-то союз. В августе 1920 года представители обоих правительств подписали в Варшаве договор о взаимной поддержке. Но в силу тогдашних политических обстоятельств это было еще более символичным, чем две предыдущие попытки.
В это время на Кубани большевики развернули масштабный террор против казацкого сословия, которое объявили «классовым врагом» и массово депортировали из региона целыми семьями. В начале 1930-х Кубань, как и Украина, пострадала от принудительной коллективизации, которая переросла в Голодомор. В некоторых кубанских станицах от голода умерло до 80 процентов населения. А на их место советское правительство завезло крестьян из центральных регионов России. Но несмотря на все это украинские культурные традиции сохраняются на Кубани до сих пор.
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