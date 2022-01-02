Ватный якут, картонный Дед Мороз, кролик на прищепке, пропаганда космоса и кукурузы. История советских елочных игрушек и украшений (очень много фото!)

Окончательно утвердившись у власти в начале 1920-х, большевики продолжили масштабную борьбу с «буржуазными и религиозными пережитками прошлого». В этот список попало Рождество и Новый год вместе с елкой. Пропаганда высмеивала традицию наряжать елку, рабочих и крестьян сгоняли на митинги против рождественских и новогодних гуляний. А потом и вовсе запретили продажу елок перед Новым годом, а новогодние и рождественские праздники сделали рабочими днями. Но победить традицию оказалось не так просто. Новогодние елки продолжали устанавливать в домах нелегально, а многие елочные игрушки и украшения делали своими руками. Новогодняя елка в Севастополе, январь 1927 года. Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя елка, 1935 год. Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя елка в Севастополе, январь 1927 года. Новогодняя елка, 1935 год. Из личного архива Веры Солнцевой К середине 1930-х стало понятно, что людям нужен новогодний праздник. Тогда в партийной верхушке решили действовать по принципу «если не можешь победить, то возглавь». И за три дня до конца 1935 года в газете «Правда» вышла небольшая заметка второго секретаря ЦК КПУ и первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева с заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!» Так запрет на новогоднюю елку был окончательно снят. Люди стали массово скупать вату, фольгу, ленты, клей, нитки — все это шло на елочные украшения. Ведь фабричное производство елочных игрушек только начали запускать. Поэтому в качестве украшений иногда использовали детские куклы, плюшевые игрушки, коробки из-под конфет. Праздничный базар на Бессарабке в Киеве, 1936 год. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Празднование Нового года, январь 1938 года. Из личного архива Веры Солнцевой

Детские игрушки под новогодней елкой, январь 1938 года. Из личного архива Веры Солнцевой

В 1930-х стеклянные шары выпускались небольшими партиями и стоили очень дорого. Поэтому в ходу были игрушки, сделанные из картона, папье-маше и бумаги. Доступными были гирлянды из цветных бумажных флажков с отпечатанными на них рисунками. В конце 1930-х особенно распространенными стали игрушки из прессованной ваты. Специальные каркасы придавали игрушке заданную форму, которую затем раскрашивали и покрывали крахмальным клейстером. Такие игрушки промышленность выпускала вплоть до середины 1950-х. В 1937 году Наркомпрос выпустил пособие с рекомендациями по украшению новогодней елки: как сделать самодельные игрушки, какого размера и на какие ветки вешать украшения, как соблюдать технику противопожарной безопасности при пользовании новогодними свечами. Воспитанники Киевского детского дома № 1 делают новогодние игрушки, 14 декабря 1946 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Ватная игрушка «Яблоко». Из личного архива Веры Солнцевой Ватная игрушка «Гусь». Из личного архива Веры Солнцевой Ватная игрушка «Заяц». Из личного архива Веры Солнцевой Ватная игрушка «Яблоко». Ватная игрушка «Гусь». Ватная игрушка «Заяц». Из личного архива Веры Солнцевой Советская электрогирлянда и «кремлевская» звезда. Из личного архива Веры Солнцевой Изначально Новый год и елочные украшения были тесно связаны с Рождеством. В СССР новогодние игрушки стали рупором пропаганды. Так Вифлеемскую звезду заменили на пятиконечную «кремлевскую», вместо ангелов — картонные и ватные пионеры и красноармейцы. В игрушках отражались достижения Советского Союза. Например, покорение Севера изображали фигурки полярников, оленеводов и белых медведей, а достижения в воздухоплавании — парашюты, дирижабли, самолеты. В 1940-х стали появляться елочные игрушки, которые изображали предметы быта — чайники, самовары, лампы и так далее. В 1937 году в Москве даже выпустили небольшую серию елочных игрушек с портретами Ленина, Сталина и других членов советской верхушки. Но от идеи «вешать» вождей на елку быстро отказались, ограничились портретами на стенах. Новогодний утренник в детском саду № 51 г. Днепропетровска (сейчас г. Днепр), на заднем фоне на стене — портрет Ленина, январь 1955 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Тематическая ватная игрушка «Якут на олене», посвященная покорению Севера. Из личного архива Веры Солнцевой Тематическая елочная игрушка «Парашют». Из личного архива Веры Солнцевой Тематическая елочная игрушка «Лампа». Из личного архива Веры Солнцевой Тематическая елочная игрушка «Парашют». Тематическая елочная игрушка «Лампа». Из личного архива Веры Солнцевой По задумке советских идеологов Дед Мороз должен был вытеснить библейского святого Николая. В конце 1930-х ему придумали «внучку Снегурочку», которая вообще никак не связана с религией. С тех пор Снегурочка и Дед Мороз стали основными традиционными персонажами советского Нового года. Празднование Нового года, 11 января 1940 года. Из личного архива Веры Солнцевой Празднование Нового года, 1 января 1938 года. Из личного архива Веры Солнцевой Празднование Нового года, 11 января 1940 года. Празднование Нового года, 1 января 1938 года. Из личного архива Веры Солнцевой Продажа елочных игрушек в одном из киевских магазинов, 6 декабря 1977 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Покупатели выбирают елочные украшения в киевском универмаге «Украина», на полках стоят игрушечные Деды Морозы и Снегурочки, декабрь 1982 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

После Второй мировой войны елочные игрушки на время утратили политический подтекст. Теперь среди них появились фонарики, колокольчики, животные, дети и целая серия героев разных сказок. В 1950-х годах появилась технологическая новинка — промышленность стала выпускать игрушки, которые крепились на елку с помощью прищепок.

Новогодняя игрушка «Волшебник Черномор» из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя игрушка на прищепке «Кролик» из сказки «Алиса в стране чудес». Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя игрушка на прищепке «Доктор Айболит». Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя игрушка «Волшебник Черномор» из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Новогодняя игрушка на прищепке «Кролик» из сказки «Алиса в стране чудес». Новогодняя игрушка на прищепке «Доктор Айболит». Из личного архива Веры Солнцевой

Новогодние игрушки на прищепке «Баба Яга» и «Мужичок с ноготок». Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя елочная игрушка «Девочка с куклой» в серебристо-белых цветах. Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя елочная игрушка «Девочка с куклой» в бело-красных цветах. Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя елочная игрушка «Девочка с куклой» в серебристо-белых цветах. Новогодняя елочная игрушка «Девочка с куклой» в бело-красных цветах. Из личного архива Веры Солнцевой На тренды в елочных игрушках иногда влияли популярные фильмы. Например, после выхода на экраны фильма «Цирк» появилась мода на тематические елочные игрушки, изображающие цирковых артистов и зверей. После новогодней ленты «Карнавальная ночь» популярными стали часы, на которых стрелки показывали около полуночи. В этот период в моду вошли и наборные игрушки-конструкторы из стеклянных бусин — стекляруса. Бусины и стеклянные трубочки нанизывали на проволоку, позже — на нитку. Эти игрушки были широко распространены до конца 1960-х. Ударники труда Здолбуновского цементно-шиферного комбината получают «ключи успеха» во время новогоднего мероприятия во Дворце культуры цементников, г. Здолбунов Ровенской области, 31 декабря 1965 года. ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Новогодняя елочная игрушка «Часы». Из личного архива Веры Солнцевой

Новогодняя елочная игрушка «Клоун». Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя елочная игрушка «Обезьянка». Из личного архива Веры Солнцевой Елочная игрушка из бусин и стекляруса. Из личного архива Веры Солнцевой Новогодняя елочная игрушка «Клоун». Новогодняя елочная игрушка «Обезьянка». Елочная игрушка из бусин и стекляруса. Из личного архива Веры Солнцевой