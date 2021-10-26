В мире энергетический кризис — цена на газ бьет рекорды и его всем не хватает. Кто виноват? Россия? Китай? Пандемия? Все и сразу. Объясняем максимально коротко

Первая причина — погода и климат. Прошлая зима была очень холодной и в Европе, и в Азии. Запасы газа резко уменьшились — его тратили на отопление. Потом наступило жаркое и безветренное лето: кондиционерам нужно было много энергии — ветряные и гидроэлектростанции не справлялись. К зиме 2021 года европейские газовые хранилища сильно истощились.

Еще одна причина — массовый выход большинства стран из локдауна. Ведущие (и не очень) экономики впервые после длинной паузы заработали на полную мощность, и спрос на топливо резко увеличился. Китайская экономика заработала чуть раньше, и Китай успел выкупить 80 процентов дополнительного сжиженного газа на мировом рынке.

Главный драйвер роста цен — Китай. Он пытается отказаться от неэкологичного угля и последовательно переходит на газ. За последние 10 лет спрос на него в Китае вырос втрое.

«Каждый год КНР подключает к газу 15 миллинов человек в своих прибрежных городах. Это как добавить одновременно рынок Бельгии и Нидерландов. Поэтому когда холодает в Китае, цены растут в Британии и Германии», — поясняет Хеннинг Глойштейн из консалтинговой компании Eurasia Group.

Жесткая конкуренция с Китаем за газ — последствие попытки ЕС предложить экономикам Азии жизнь без угля. Поставки не через трубопроводы, а по морю создают что-то вроде нефтяного рынка с его невероятной конкуренцией. Поэтому «забронировать» контракты в 2021 году становится все сложнее.

Рынки угля и газа связаны — цена на уголь тоже растет. В 2020 году Китай обязался к 2060 году сократить выбросы углекислого газа до нуля и начал постепенно отказываться от угля. Раньше он потреблял почти половину всего угля планеты. Из-за Китая спрос на уголь временно упал, вместе с этим сократилась его добыча. Дефицит газа опять повысил популярность угля в мире, но теперь его хватает только крупным импортерам вроде Индии, чья энергетика на 70 процентов зависит от угля.

Нарастающий кризис усугубил ряд случайностей — крупнейший угольный терминал Африки в ЮАР заблокировала катастрофа поездов, а крупные шахты в Иллинойсе в США затопило.

Россия ситуацию с газом в Европе ухудшила, но вопреки прогнозам главным драйвером кризиса не стала. «Газпром» обеспечивает Европу газом на 35 процентов. В условиях повышенного спроса он мог бы увеличить поставки и спасти регион от кризиса, но не спешит это делать. У России примерно те же тенденции в энергетике, что и у остальных — внутренний спрос на газ вырос, а свободного газа нет. Или она просто не хочет его давать, шантажируя Европу, чтобы как можно скорее запустить «Северный поток — 2». Международная энергетическая ассоциация считает, что РФ уже сейчас, при желании, может направлять в ЕС на 15 проценов больше газа. Впрочем, шантаж может оказаться блефом — если у России нет свободного газа, новая труба ситуацию не изменит.

Новой жертвой кризиса стала Молдова, которая попросила у России 50-процентную скидку на газ. Кремль поставил Кишиневу ультиматум — или новый контракт со скидкой всего в 25 процентов и более высокой ценой, или Молдова остается без газа в самый критичный момент.

Молдова от этих условий отказалась, парламент страны объявил чрезвычайное положение в энергетической отрасли до 20 ноября. Помочь преодолеть кризис согласилась Украина — она бесплатно предоставит Молдове 15 миллионов кубометров газа с условием возврата до конца зимы.

«Там очень критическая ситуация. И вчера, позавчера проводили очень много встреч и разговоров с Молдовой о том, как решать этот кризис. И, разумеется, его можно решать только сообща. Потому что Молдова — это первый звонок. В принципе этот кризис будет присущ всей Европе. И, к сожалению, Украина следующая», — заявила советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль.

Она отметила, что в украинских хранилищах газа больше, чем в европейских, но не весь он принадлежит Украине. Поэтому нужно вести переговоры с трейдерами, которые хранят газ у нас. Президент Владимир Зеленский предложил европейским компаниям и «Газпрому» увеличить объемы транзита газа через Украину — в обход «Северного потока — 2», который не заработает раньше марта 2022 года. Зеленский обещает, что тарифы для населения в Украине не вырастут, но это будет возможно, только если стране не придется докупать газ.



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