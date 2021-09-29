Не доверяете вакцинам? Боитесь прививок? Скоро будут новые таблетки от коронавируса — коротко объясняем, как они работают (спойлер: вакцинироваться все равно нужно)

В отличие от бактерий вирусы могут жить и размножаться только в организме человека. Именно поэтому создать лекарства, которые уничтожат вирус, но не навредят организму, — непросто.

Разрабатывать противовирусные препараты труднее, чем антибиотики, которыми лечат бактериальные инфекции. Для этого нужно много времени. В начале пандемии исследователи пытались найти уже готовые препараты, эффективные против коронавируса. Главным претендентом на борьбу с патогеном стал «Ремдесивир». Этот препарат разработали в 2009 году. Сначала им хотели лечить гепатит C, а потом использовали для борьбы с лихорадкой Эбола.

Первые результаты были обнадеживающими. В апреле прошлого года американские исследователи установили, что больные, принимающие препарат, выздоравливают почти в полтора раза быстрее — в среднем за 11 дней, тогда как остальные — за 15. Разница в показателях смертности была не столь существенной — всего три процента.

Дальнейшие исследования показали худшие результаты. В итоге в ВОЗ сказали, что «Ремдесивир» почти не влияет на смертность, течение болезни и не слишком ускоряет выздоровление. Несмотря на все это, для экстренного использования его одобрили около 50 стран, в том числе и Украина. Сейчас его прописывают в основном тяжелым пациентам.

Тем временем фармакологические компании сосредоточились на разработке новых препаратов, которые будут не только эффективными, но также дешевыми и простыми в изготовлении.

Один из самых перспективных — синтетический противовирусный препарат «Молнупиравир». Его разработали две американские компании — Merck & Co Inc. и Ridgeback Biotherapeutics.

По формату это таблетка, которая пытается остановить размножение вируса в организме. Принцип работы такой — «Молнупиравир» имитирует один из элементов вирусной РНК. Когда вирус размножается, этот «фейковый» элемент попадает в новую молекулу вируса и приводит к появлению мутаций. Со временем их становится слишком много, вирус прекращает размножаться и в итоге погибает.

Лекарство уже протестировали на 202 пациентах, которые болели ковидом, но не нуждались в госпитализации. Часть из них получили таблетки, остальные — плацебо.

Предварительные результаты показали, что те, кто принимал «Молнупиравир», выздоравливали быстрее — после трех дней лечения вирус обнаружили только у двух процентов пациентов. Среди принимавших плацебо больных было на 15 процентов больше.

Сейчас препарат проходит третий этап клинических испытаний — в компании надеются получить результаты исследований и вывести «Молнупиравир» на рынок до конца 2021 года.

Исследовательница работает в лаборатории Pfizer в Кембридже. 29 мая 2014 года. Getty Images

Таблетки от коронавируса создает и Pfizer. Как и «Молнупиравир», препарат под кодовым названием PF-07321332 пытается остановить процесс самовоспроизведения вируса. Для этого он блокирует активность ферментов, с помощью которых коронавирус размножается в организме.

В идеале это может не только помочь вылечиться тяжелобольным ковидом, но и остановить болезнь на ранней стадии — еще до появления симптомов.

Испытания препарата на людях начали 1 сентября. Сейчас компания тестирует таблетки на участниках исследования, у которых нет риска тяжелого течения болезни. А еще — испытывает PF-07321332 в сочетании с «Ритонавиром». Этот противовирусный препарат применяют для лечения ВИЧ. Исследователи предполагают, что «Ритонавир» поможет PF-07321332 оставаться в организме дольше и пригодится для лечения людей из группы риска.

По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурлы, если все будет хорошо, таблетки от коронавируса могут появиться в США уже до конца года. Но сначала нужно завершить испытания.

Лекарство против коронавируса также совместно разрабатывают швейцарская компания Roche и американская Atea Pharmaceuticals. Они работают над препаратом, известным как АТ-527.

Подобно препарату Pfizer, это таблетки, которые блокируют ферменты, необходимые для размножения вируса. По замыслу исследователей, препарат поможет лечить тяжелобольных коронавирусом и предотвратить развитие симптоматичного заболевания у тех, кто только заразился.

АО-527 уже успешно прошел второй этап клинических исследований — его протестировали на больных с симптомами средней тяжести и легкими. Сейчас идет третий этап исследований. Когда препарат может выйти на рынок — пока неизвестно, но ученые настроены оптимистично.

По словам Стива Бейтса, исполнительного директора Британской ассоциации биоиндустрии, вполне возможно, что в ближайшее время регуляторы одобрят какой-то из противовирусных препаратов — скорее всего, для экстренного использования. Однако рассчитывать на то, что лекарства сразу станут широкодоступными, не стоит. Первыми препараты получат пациенты из уязвимых групп — например, люди со слабым иммунитетом, для которых вакцины не так эффективны. Поэтому лучшим способом защититься от ковида остается вакцинация.

А лучший способ помочь «Бабелю» — закинуть донат.