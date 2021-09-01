Моргенштерн у Гордона (вы сами попросили!) За три часа он 100 раз сказал «пох*й» и «нах*й», рассказал про Путина, Кадырова, свои $ миллионы и испугался Сергея Стерненко. Кратко ― в тезисах и гифках

У меня нет ни одной песни, где я бы сказал, что наркотики — это хорошо, есть — где я страдал от того, что употреблял [наркотики]. Сейчас в моей жизни осталось два самых сильных наркотика: никотин и алкоголь. [Раньше] я любил все в себя засунуть [смешивать разные наркотики одновременно], и мы сейчас не про пенисы. Однажды я проснулся у себя дома в луже, держась за руль, оказалось — в луже мочи. Крепко обоссался. Сейчас я не напиваюсь.

В гостях у Гордона / YouTube

Я верю в Бога. Я ж верю в себя? Верю. Я пою не под фанеру, а под «плюс», за*бали. Вся эстрада поет под фанеру, а мы под «плюс». В любом случае, и те [российская поп-эстрада], и те [российские рэпперы] клоуны е*аные. Я [в детстве] слушал Гуфа и АК47, и вырос отличным парнем. Вы что в детстве слушали? И что, стали геями?

В гостях у Гордона / YouTube

Я с 14 лет по паспорту Моргенштерн. Это мамина фамилия, она еврейка. Я дьявол, который борется со злом. Злу — сосать. В детстве я сталкивался с буллингом, но не из-за национального признака, а на почве творчества. Стал заниматься рэпом с 11 лет, и меня зах*есосисли одноклассники.

В гостях у Гордона / YouTube

Мой батя — отличный, я его в жизни раз пять видел. Но я знаю, что он меня любил, спасибо за гениальные гены. Моей маме — пятьдесят лет, если бы я не знал [что она мама] — вы*бал бы. Такая сучка, на тридцаточку выглядит. Милфа.

В гостях у Гордона / YouTube

Мы на коннекте с верхушечкой [власти в России]. Там [во власти ] есть люди, но много долбо*бов. Если на меня заточит зуб какой-то сверхдолбо*б [очень высокопоставленный чиновник] — я не смертник, уеду [из России].

Украина такая же [как Россия]. Но нигде, кроме России, я не хочу жить. Я люблю Россию за возможности, ни в одной стране мира ты так не взлетишь. Везде закон, огромные налоги, тупые люди и скучно. В России не так. Напрямую ни с кем [из руководства России] я не общаюсь. У меня влияния больше, чем у них [политиков], поэтому я ничего против них [не делаю], они ничего против меня. Пока можешь отказываться [от сотрудничества с властями] — отказывайся, когда уже не можешь — беги.

В гостях у Гордона / YouTube

[Путин] отличный мужик. Путин — самый популярный человек в мире, которого боится весь мир. Путин не управляет [страной], он фронтмен. [Алексей] Навальный — не настоящий, это робот. Кто, в адекватном уме, будет п*здеть на тех, кто может тебя убить? Ты бы сказал киллеру: «Я твою мать *бал?» А Навальный сказал.

[За мной никто] не стоит. Команды никогда не было. Команда была всегда — состояла из многих Алишеров. Интеллект — это глупая х*йня, надо качать интуицию. Но глупые люди пойдут работать на завод. Потому, голова нужна. Я бы побыл лошадкой, им [лошадям] хорошо. Но и человеком быть — разъ*б. Я начал быть человеком.

В гостях у Гордона / YouTube

Мы [российские артисты, шоумены и музыканты] — просто ох*енные клоуны, которые для челяди устраивают шоу.

Я хочу познакомиться с Рамзаном Кадыровым.

Первый миллион долларов я заработал в 22 года. Концерт в регионе стоит 50 тысяч долларов. Корпоратив — минимум 60 тысяч евро. За 2021 год я заработал 7,5 миллиона долларов. Я ох*ел от того, а где они? Самая дорогая реклама, которую мне предложили сделать, стоила около 15 тысяч долларов. Самая дорогая моя покупка — дом, он стоил 2,2 миллиона долларов. У меня есть автомобили McLaren 600LT, Porsche 911, Mercedes-Benz S 63 AMG. И еще всякая х*йня.

Крым — крымчан. [На войну и все, что делает Россия в Украине] мне пох*й. Я-то тут причем? Я впервые слышу [про аннексию Крыма Россией и войну на Донбассе], зачем мне этим забивать голову? В Украине мне нравится намного больше, чем в рашке. В России всю жизнь людей *бали и *бут. В Украине такого нет.

В гостях у Гордона / YouTube

Я испугался [ехать в Украину], потому что там есть человек, который в прямом эфире зарезал человека и не сел за это, он, по-моему, глава «Правого сектора», этот, да [Сергей Стерненко].

Я шесть раз отказался выступать в Крыму, потому что меня потом не пустят в Украину. Но мне пох*й, кто забрал [Крым], за что, я просто хочу выступать в Украине.