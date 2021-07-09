Основатель крупнейшей частной военной компании Эрик Принс хотел приобрести «Мотор Сич» и создать в Украине свою армию из ветеранов АТО. Однако ошибся с партнерами — по материалу Time

Американец Эрик Принс известен как основатель крупнейшей в мире частной военной компании. Blackwater (сейчас Academi) и близкие к ней структуры участвовали в военных операциях в Ираке и Афганистане, доставляли грузы в горячие точки и тренировали бойцов государственных и частных армий на своих базах в США. Сам Принс уже отошел от активного управления компанией и сосредоточился на потенциальных новых направлениях бизнеса. В том числе в Украине.

Двадцать третьего февраля 2020 в ресторане Vodka Grill, около киевской станции метро «Осокорки», Принс встретился с Игорем Новиковым. Прежде футуролог и руководитель украинского филиала американского Singularity University, в то время Новиков был внештатным советником Владимира Зеленского и отвечал за отношения Офиса президента со США. Принс представил Новикову свои бизнес-идеи. Их было три, одна амбициознее другой.

Американец хотел приобрести «Мотор Сич», еще несколько предприятий авиационной отрасли и создать «конкурента Boeing и Airbus». Вертикально интегрированный авиахолдинг мог, согласно планам Принса, привлечь инвестиции и контракты на миллиард долларов. Вторым предложением предпринимателя было строительство завода по производству боеприпасов и военного снаряжения, третьим — создание в Украине частной армии по образцу Blackwater. Бойцов для нее Принс предлагал набирать среди участников российско-украинской войны в Донбассе. Новиков был не против этих идей, но его насторожили украинские партнеры Принса.

Эрик Принс. Getty Images / Bloomberg / Contributor

Первый из украинских коллег Принса присутствовал на встрече в ресторане. Это был Андрей Артеменко — бывший народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко и предприниматель в сфере грузовых перевозок. Он уже несколько лет сотрудничал с Принсом, называл его своим боссом и постоянно проживал недалеко от Вашингтона. Впрочем, Артеменко старался влиять и на украинскую повестку: так, в 2017 году он направил в Белый дом план мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией, который предусматривал снятие с России американских санкций. План не поддержали.

Вторым партнером Принса в реализации украинских проектов был Андрей Деркач. Тоже бывший нардеп и бизнесмен, он имел связи в украинских авиастроительных предприятиях. Украинскую же сторону настораживало то, что Деркач учился в академии КГБ в России, в свое время был членом Партии регионов и 16 января 2014 года голосовал за «диктаторские» законы. «Неужели это лучшая сделка, которую мы можем заключить с Америкой?» — удивлялся Новиков в разговоре с корреспондентом Time.

При всем этом переговоры продолжились.

Кто такой Эрик Принс и что такое Blackwater? Сейчас Принсу 52 года. Он родился в семье бизнесмена средней руки из Мичигана. В детстве отец повез его в Европу, показал концлагерь Дахау, Берлинскую стену, места высадки войск в Нормандии — по словам матери Принса, это произвело на него огромное впечатление. Эрик хотел быть военным сразу после окончания школы, во время учебы в университете, где он изучал экономику, работал парамедиком и спасателем. В 23 года стал «морским котиком» ВМС США.

В 1995 году Принс закончил военную службу, на наследство от умершего отца приобрел землю в штате Северная Каролина и создал там частный тренировочный лагерь со всевозможными спортивными тренажерами и несколькими десятками площадок, имитирующих различные условия боя — от села до городской площади с сожженными автомобилями. Сначала тренировочная база была убыточной, однако впоследствии ее посещали около 30 тысяч человек в год. Поскольку территория вокруг была болотистой, с темной водой на поверхности, Принс назвал базу Blackwater — с английского «черная вода».

Вскоре на тренировочной базе появился постоянный контингент, который стал костяком частной военной компании Blackwater. Правительство начало заказывать фирме Принса различные услуги — от патрулирования улиц до сопровождения важных грузов. Затем задачи усложнились, а суммы гонораров выросли: Blackwater выполняла операции в Ираке и Афганистане, доставляла грузы на линию фронта, тренировала частных и государственных военных. Было в компании и подразделение, выполнявшее тайные задания ЦРУ.

В середине нулевых репутация Blackwater испортилась — после того как стало известно, что ее бойцы расстреляли несколько десятков гражданских в Ираке. Начались суды, компания потеряла правительственные контракты на более чем миллиард долларов. Принс с детства придерживался правых взглядов, называет себя консервативным христианином и сторонником Дональда Трампа. Впрочем, когда репутация Blackwater испортилась, фирма строила мечети на своих базах в Афганистане и поддерживала деньгами местный приют.

В начале лета 2020 года Принс встретился с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Встреча была неофициальной: в письме с паспортными данными американца, которое Андрей Артеменко прислал украинским чиновникам, была просьба не разглашать информацию о переговорах, «поскольку визит — сугубо частный и неполитический». В Киев Принс прибыл чартерным рейсом из Минска.

После этой встречи Офис президента связал представителей Принса с украинской юридической фирмой — Time ее не называет, но отмечает, что она нередко предоставляла услуги украинской власти. Вскоре был готов план покупки «Мотор Сичи». С этим предприятием была проблема — его планировали приобрести китайские бизнесмены, которые уже заплатили часть суммы. Однако впоследствии Антимонопольный комитет Украины заблокировал сделку.

Идея представителей Принса была следующей: поскольку соглашение заблокировали и китайская сторона не может приступить к делам, украинская власть, чтобы «спасти предприятие от стагнации», может вернуть его в государственную собственность. А затем продать компаниям с орбиты Принса. Сумма сделки составляла миллиард долларов — на 300 миллионов больше, чем платила китайская сторона.

Также представители Принса предлагали установить контроль над производителем самолетов «Антонов», назначив директором человека, зависимого от Артеменко.

Андрей Ермак. Сергей Моргунов / «Бабель»

В бизнес-планах всех трех проектов были предусмотрены откаты. Соответствующая строка в бюджете называлась participation offer — «предложение за участие [в проекте]». Общая сумма выплат достигала 35 миллионов долларов в год, причем в документах не указывалось, кто и за что должен получить эти деньги. «Это выглядело как взятка», — вспоминает Игорь Новиков. Представители Принса и Артеменко отказались комментировать этот вопрос.

Между тем в США приближались президентские выборы, а победа Трампа уже не выглядела гарантированной. Принс поддерживал Дональда Трампа, при котором Academi получила немало правительственных контрактов. В украинской власти решили дождаться результатов выборов в США.

«Конечно, если бы Трамп пробыл президентом еще хотя бы год, «Мотор Сич» уже была бы в руках Принса», — считает Новиков. Однако произошло иначе.

Двадцатого сентября 2020 года власти США ввели против Андрея Деркача персональные санкции. В официальном сообщении американского Министерства финансов Деркача назвали «активным российским агентом, который поддерживает близкие отношения с российскими спецслужбами». Основанием для введения санкций стало якобы вмешательство Деркача в выборы президента США.

«Начиная с конца 2019 года и до середины 2020-го Деркач проводил кампанию по влиянию [на выборы президента США], распространяя лживые и безосновательные тезисы об американских чиновниках. Он провоцировал запуск антикоррупционных расследований, кульминация которых должна была произойти незадолго до дня голосования. Между маем и июлем 2020-го Деркач опубликовал отредактированные аудиозаписи [...] с намерением дискредитировать американских должностных лиц», — заявил Минфин США.

Речь идет о публикации Деркачом записей, якобы сделанных в 2016 году. Там люди с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джо Байдена, обсуждают, в частности, расследование украинских правоохранителей относительно нефтедобывающей компании Burisma, членом совета директоров которой тогда был сын Джо Байдена Хантер.

Андрей Деркач. Wikimedia

Через месяц после наложения санкций на Деркача в американский дом Андрея Артеменко пришли четыре агента ФБР. Они расспрашивали бизнесмена, чем тот занимается в Украине, какие у него отношения с основателем Blackwater и с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Хотя никаких последствий этот визит для Артеменко не имел, сотрудничество администрации Зеленского с украинскими помощниками Эрика Принса становилось все более токсичным. Сейчас ни новая американская администрация, ни представители украинской власти о возможности покупки «Мотор Сичи» и других украинских предприятий Принсом не говорят.