В Нидерландах судят подозреваемых в катастрофе самолета MH17. Вот пять важнейших тезисов из онлайн-трансляций, которые ведет судебное издание «Ґрати»

Суд принял во внимание все месседжи российской пропаганды — и все их опроверг

Следствие внимательно отнеслось к тому, что звучало в информационном пространстве вскоре после того, как самолет с 298 пассажирами на борту упал вблизи села Грабово в Донецкой области. В частности, в российских СМИ звучали версии, что пассажирский самолет сбил украинский истребитель. Или что его сбили с земли, но с подконтрольной украинским войскам территории. Или что это мог быть несчастный случай, ошибка экипажа, или даже взрыв и теракт на борту — такую версию в августе 2015 года предложило российское издание «Комсомольская правда», опубликовав разговор двух якобы агентов американского ЦРУ о подрыве самолета.

Мог ли истребитель сбить MH17? Бортовые самописцы пассажирского самолета не зафиксировали никаких звуков, характерных для приближения ракеты класса «воздух-воздух». Нет доказательств того, что рядом с MH17 был еще хотя бы один самолет. Несчастный случай или ошибка экипажа тоже исключены: лайнер вылетал в отличном техническом состоянии, полет до последнего момента проходил в штатном режиме. Версия с бомбой на борту тоже отпала: на телах и фрагментах интерьера самолета нет следов пожара, которые точно были бы в случае взрыва. И характер повреждений на корпусе лайнера свидетельствует, что взрыв произошел снаружи, а не внутри.

Багровым и оранжевым обозначена территория возможного запуска по версиям нидерландских и бельгийских следователей. Голубым — территория запуска по версии сотрудников концерна «Алмаз-Антей». Эта территория 17 июля 2014 года была под контролем украинской армии. Скриншот с судебного заседания. graty.me

А вот версия о «Буке» вполне подтверждается. Особенно тщательно следователи изучали вероятное место запуска ракеты. Точка на пересечении багровой и оранжевой зон — кукурузное поле, скорее всего, место запуска. Еще в 2014-м появились свидетельства, что ракету запустили оттуда, доказательством было то, что часть поля оперативно перепахали, что видно на спутниковых снимках.

Поле 16 июля 2014 года. Скриншот с судебного заседания. graty.me Поле 21 июля 2014 года. Согласно свидетельствам журналистов Роланда Олифанта и Криса Миллера, которые были на месте в те дни, точка справа — большой блокпост сепаратистов. Скриншот трансляции судебного заседания. graty.me Поле 16 июля 2014 года. Скриншот с судебного заседания. Поле 21 июля 2014 года. Согласно свидетельствам журналистов Роланда Олифанта и Криса Миллера, которые были на месте в те дни, точка справа — большой блокпост сепаратистов. Скриншот трансляции судебного заседания. graty.me

Также на снимках после 16 июля заметны следы от транспортного средства шириной более трех метров — именно такая ширина гусеничной базы установки «Бук». Кроме того, следствие располагает рассказом участника событий на поле — в документах он фигурирует как свидетель М58. В частности, он сказал, что на блокпосте сепаратистов (на фото выше обозначен справа) появилось несколько больших палаток — и послал снимок модели палатки. Позже фрагмент палатки с блокпоста появился в документальном видео о рейсе MH17 немецкого телеканала ARD. Модели совпадают.

Модель палатки, которая использовалась сепаратистами на блокпосте. Фото прислал свидетель M58. Скриншот трансляции судебного заседания. graty.me Фрагмент палатки на блокпосте на видео немецкого телеканала ARD. Скриншот трансляции судебного заседания. graty.me Модель палатки, которая использовалась сепаратистами на блокпосте. Фото прислал свидетель M58. Скриншот трансляции судебного заседания. Фрагмент палатки на блокпосте на видео немецкого телеканала ARD. Скриншот трансляции судебного заседания. graty.me





Сепаратисты страдали от авиаударов украинских войск и прямо говорили, что им нужен «Бук»

По оценке нидерландского следствия, у сепаратистов были ресурсы, чтобы вести боевые действия на юге и даже продвигаться вперед, но им мешали удары украинской армии с воздуха. Средства противовоздушной обороны, которые были на вооружении у боевиков «ДНР» и «ЛНР», давали возможность сбивать украинские самолеты и вертолеты только тогда, когда те заходили на взлет или посадку. Один из подозреваемых по делу, «министр обороны» «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), по данным прослушиваний телефонных разговоров, просил самопровозглашенного главу «Совета министров» Крыма Сергея Аксенова помочь с противовоздушным вооружением еще в начале июня 2014 года.

В июле ситуация ухудшилась. Шестнадцатого июля одному из подозреваемых, Олегу Пулатову, «заместителю председателя разведывательной службы» «ДНР» позвонил «командир разведки» «ДНР» Леонид Харченко. По данным биллинга мобильного телефона, он тогда находился в районе Снежного. Харченко сообщил, что не может защищаться: половина его людей ранены с воздуха. Позже Пулатов говорил другому руководителю «разведки» «ДНР» Сергею Дубинскому, что боевикам нужна эффективная система противовоздушной обороны. Вечером того же дня эти двое еще раз созвонились, и Дубинский сказал, что «Бук» — их единственная надежда, ничто другое не поможет. Пулатов это подтвердил. Собеседники решили отправить «Бук» на участок фронта недалеко от Саур-Могилы, как только он прибудет из России.

Сепаратисты изначально предполагали, что MH17 могли сбить они

Сразу после инцидента боевики сообщали, что они сбили «сушку» — украинский военный самолет Су-25. Когда стало известно, что упал пассажирский самолет, они говорили, что сбили Су-25, который, в свою очередь, сбил «китайский пассажирский самолет». Но следствию неизвестно о каких-либо сбитых украинских военных самолетах в тот день.

Ближе к вечеру в телефонных разговорах сепаратистов появляются предположения, что MH17 могли сбить и они сами. Следствие приводит запись телефонного диалога сепаратиста Олега Мамиева с неназванным собеседником, также сепаратистом. Разговор состоялся 17 июля 2014 года в 19:35. Неназванный сепаратист спросил: «А кто может тут это сделать? У кого есть «Бук»?» — «У «укропов», — отвечает Мамиев, имея в виду украинские войска. — «Не у «укропов», а у Стрелкова», — говорит сепаратист. Мамиев реагирует бранью.

Далее следствие привело разговор Мамиева с другим сепаратистом, который состоялся в тот же день в 23:07. «Если они поймут, что Стрелок имел к этому отношение, я ему не завидую», — говорит Мамиев. Его собеседник спрашивает: «Если окажется, что это сделали его люди — от него будут избавляться?» Сначала Мамиев это отрицает, но на повторный вопрос отвечает: «Возможно».

Игорь Гиркин покинул Украину в августе 2014-го. Позже он вспоминал, что его заставили уехать. Публично свою причастность к «Буку» и сбитому самолету Гиркин отрицает сих пор, на подобные вопросы отвечая: «Дальше без комментариев».

Сепаратисты пытались «прорубить» коридор через Саур-Могилу к границе с Россией, чтобы получать оттуда оружие

Активные боевые действия в июле 2014-го в районе населенных пунктов Снежное, Торез, Степановка и Мариновка, а также высоты Саур-Могила, сепаратисты начали, чтобы дойти до границы с Россией и получать оттуда оружие. Нидерландские следователи упоминают это как неоспоримый факт.

Карта боевых действий и подконтрольной боевикам территории на 17 июля 2014 года. Скриншот трансляции судебного заседания. graty.me

Российские войска обстреливали позиции украинской армии со своей территории

Доказательства есть в материалах прослушки телефонных переговоров сепаратистов. Так, Пулатов в одной из бесед с Дубинским говорит: «Стадо поросят поползло на восток... Пусть восточный сосед посмотрит и в**бет. Поскольку в Григорьевке осталось 5—6 БМП».

Опираясь на данные Службы безопасности Украины, журналистов-расследователей, на выводы разведки и Королевского института исследований в области обороны и безопасности Нидерландов, следствие подает обстрелы российскими войсками украинских как неоспоримый факт. И демонстрирует карту этих обстрелов.

Карта обстрелов с территории РФ. Скриншот трансляции судебного заседания. graty.me

Хотите оперативно узнавать о ходе этого дела? Поддержите «Бабель» донатом!