Я не смотрю Евро-2020, может пора начать? Да! Украина играет решающий матч с Австрией и у нее есть шансы на победу

Почему матч против сборной Австрии так важен?

Команда Андрея Шевченко встретится с Австрией в игре, в которой будет решаться судьба выхода в 1/8 финала Евро-2020. Ранее украинская команда считанные разы участвовала в крупных турнирах. Только раз сборная попала на Чемпионат мира в 2006 году в Германии, где дошла до четвертьфинала. На чемпионаты Европы сборная Украины уже попадала дважды — в 2012 и 2016 годах, но не выходила из группы. В случае успеха сборная Украины впервые сыграет в плей-офф Чемпионата Европы.

В каком состоянии команда Андрея Шевченко?

На Евро-2020 сборная Украины стартовала 13 июня с поражения со счетом 2:3 от фаворита группы C Нидерландов, в Амстердаме. А уже 17 июня в Бухаресте в игре с Северной Македонией сама Украина считалась фаворитом и одержала тяжелую победу — 2:1.

В этих двух матчах наша сборная продемонстрировала характер. К качеству самой игры команды остались вопросы — украинцы много ошибались в защите. Правда, это компенсировалось умелой игрой в атаке. Роль лидера взял на себя Андрей Ярмоленко, забивший два гола. «На острие» нападения эффективно действует Роман Яремчук, который тоже поразил ворота соперников дважды. В полузащите хорошо играют Руслан Малиновский и Александр Зинченко. А в воротах творит чудеса Георгий Бущан. То есть, у команды есть все необходимое, чтобы пройти дальше.

Чем опасна сборная Австрии?

Сборная Австрии на крупных турнирах также звезд с неба не хватает и в плей-офф еврочемпионатов еще никогда не играла. Однако, это крепкая команда, с которой украинцам будет непросто. Большинство игроков австрийской сборной выступают в немецкой Бундеслиге, которая является одной из пяти сильнейших футбольных лиг Европы. А лидером сборной Австрии является игрок мирового уровня Давид Алаба, который в конце мая перешел из мюнхенской «Баварии» в мадридский «Реал».

Какой результат устроит сборную Украины?

Устроит ничья. Объясняем. Сборная Украины имеет 3 очка за победу над македонцами и занимает второе место. Австрия тоже набрала 3 очка, но уступает нашей команде из-за разницы забитых и пропущенных мячей — 4 к 4 у нас против 3 к 3 у соперников (по регламенту в таком случае преимущество имеет команда, которая забила больше голов).

Возглавляют турнирную таблицу Нидерланды, у которых 6 баллов за две победы. Они уже гарантировали себе первое место и выход в 1/8 финала. У Северной Македонии — ноль очков и шансов на выход в плей-офф.

Сборной Украины, чтобы выйти в плей-офф, в матче с Австрией достаточно сыграть вничью, поскольку наша команда при равенстве очков имеет преимущество над соперником из-за большего количества забитых мячей. Конечно, в 1/8 финала украинцев выведет и победа. Даже в случае поражения команда Шевченко сохранит теоретические шансы на попадание в плей-офф. Туда попадают по две лучшие команды из групп, а также 4 из 6 сборных, которые финишируют в своих группах третьими. Но это рискованный путь, поскольку 3-х очков может оказаться мало.

Что прогнозируют букмекеры?

Букмекерские конторы считают шансы сборных Украины и Австрии на победу 21 июня примерно равными. На выигрыш украинцев они предлагают коэффициент 3,3, на успех австрийцев дают 3,5, а на ничью — 2,1. Таким образом, наиболее ожидаемым результатом матча букмекеры считают ничью, которая гарантирует Украине выход в 1/8 финала.

А с кем дальше будем играть, если победим?

Скорее всего, с итальянцами, если сборная Украины выйдет в 1/8 финала со второго места. В таком случае по турнирной сетке команда выходит на победителя группы A, где уверенно лидирует Италия. Если украинцы выйдут на итальянцев, то команды встретятся 26 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».



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