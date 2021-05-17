Одного человека обвиняют в том, что он держит в заложниках всю Государственную таможенную службу. Кто он такой? Правда ли это? Разбор «Бабеля»

Что IT-система значит для Государственной таможенной службы

В 1997 году на нескольких таможенных пунктах в западных областях запустили первую версию «Инспектора» (она работала в операционной системе DOS). В ее разработке принимал участие Александр Ивашкович, который в то время работал на таможне в Закарпатской области. В начале двухтысячных Ивашкович и команда разработчиков создали новую информационную систему таможни — уже под Windows. Сначала ее тестировали на западе Украины, а уже в 2007 году система «Инспектор-2006» стала работать по всей стране. Бывший начальник ГТС Анатолий Макаренко рассказывает, что разрабатывали систему сотрудники таможенной службы, а не компании извне, которым пришлось бы платить.

Анатолий Макаренко twitter

«Инспектор-2006» хранит данные о перевозчиках и товарах: их вес, размер, цену и другие параметры. Модуль анализа рисков определяет, какие грузы должны пройти усиленную проверку, а какие едут через границу по зеленому коридору. В системе можно отметить, какой автомобиль проходит регистрацию в тот же день, а какой ждет своей очереди несколько дней.

Анализ рисков в системе частично автоматизирован, а частично контролируется человеком. Если при анализе таможенной декларации возникает вопрос к маршруту, весу, цене, характеристикам товара или какому-то документу, который этот товар сопровождает, для инспектора формируется список действий, которые он должен предпринять, чтобы проверить этот товар — например, провести таможенный осмотр или истребовать дополнительные документы. Дальше он вносит в программу результат.

Без «Инспектора-2006» работать таможенные пункты не могут. И если система остановится хотя бы на один день, бюджет Украины, по оценкам заместителя главы таможни Евгения Ентиса, недополучит от 1,5 до 2 миллиардов гривен. Как рассказал «Бабелю» анонимный источник, когда система не работала три часа, президенту Владимиру Зеленскому позвонил президент соседней страны, чтобы узнать, почему на границе образовались большие очереди машин.

Конфликт между старыми и новыми командами в ГТС

В июне 2019 года главой Гостаможни стал Максим Нефедов, с ним пришел и нынешний заместитель главы таможни Евгений Ентис. Придя на новую должность, Нефедов заявил, что один из его приоритетов — запустить электронную таможню. Для этого надо было изменить существующую систему «Инспектор-2006». Максим Нефедов рассказывает, что вначале новая команда пыталась сотрудничать с Александром Ивашковичем. «Но положительного ответа мы не получили. Так бывает, что люди не верят новому руководству и боятся, что если кто-то залезет в систему, увидит там какие-то решения, которые приведут к расследованию», — говорит Нефедов. «Мы пытались договориться, предложили правильно документировать систему, вести мониторинг», — рассказывает Евгений Ентис. Александр Ивашкович видит эту ситуацию иначе: «Они сказали, что все, что мы сделали — ерунда, и они будут все сносить и строить свое. А мы, если хотим, можем помогать, или не помогать, но тогда пенять на себя».

Максим Нефедов с помощью западных доноров решил провести аудит системы. По его просьбе в группу аудиторов включили сотрудников СБУ. Осенью 2019 года началась проверка. «Она шла медленно, потому что мои требования [дать доступ] к системе Ивашкович игнорировал», — рассказывает Нефедов. Аудит показал, что система устарела, в ней есть потенциал для коррупционных действий: сотрудники IT-департамента могли бесследно убрать информацию о коррупционных действиях сотрудников таможни. Аудит выявил, что систему сложно обновлять, а главное — у нее нет документации и регламента прав доступа.

Максим Нефедов Wikimedia

По словам Максима Нефедова, Ивашкович отказался сотрудничать с новым руководством и саботировал задания. Он заявил, что передаст логин и пароль к системе, но при условии, что новая команда сразу возьмет на себя ответственность за работу «Инспектора». (Новая команда не согласилась, потому что на систему отсутствовала документация.) «В итоге де-юре система принадлежит государству и должна стоять на балансе Гостаможслужбы. Но де-факто все принадлежит Ивашковичу», — резюмирует Нефедов. Он уверен, что эта ситуация угрожает национальной безопасности, поскольку неясно, что произойдет, если с Ивашковичем что-то случится.

В результате конфликта Александр Ивашкович написал заявление об отставке. Максим Нефедов провел дисциплинарное расследование и добивался его увольнения. Довести дело до конца Нефедов не смог — его самого уволили. А Александр Ивашкович остался работать при новом руководителе ГТС Игоре Муратове.

Но на этом конфликт не закончился. В ГТС оставался работать Евгений Ентис — в 2020 году он стал замглавы Гостаможни, а до назначения Павла Рябикина временно исполнял обязанности руководителя. Еще при Нефедове новая команда решила создать новую информационную систему, а западные доноры согласились это оплатить. Разработку взял на себя Евгений Ентис. Ивашкович критиковал действия молодой команды в Facebook, в комментариях его поддерживали таможенники с двадцатилетним опытом. Как аргумент в защиту своей системы Ивашкович приводит Германию, где информационная система таможни работает еще с 1995 года. («Это так, но в Германии над обновлением системы работает 700 человек», — говорит анонимный собеседник «Бабеля», знающий работу ГТС).

Евгений Ентис предложил Александру Ивашковичу строить новую систему поэтапно: создавать новые сервисы, которые можно интегрировать в старую систему. Тот отказался. После того как новая команда разработала новый модуль оценки рисков — Ивашкович раскритиковал его в Facebook (по его словам, новый модуль «обвалился» во время тестирования). «Как я могу интегрироваться непонятно с чем, ведь потом оно обвалит систему, а отвечать мне», — говорит он.

Евгений Ентис 24 канал

«Он считает, что что мы хотим убить его детище, — говорит Ентис. — Ну не может Ивашкович указывать профильному структурному подразделению, как должна работать таможня. Он — руки, а не голова. А он делает так, как хочет».

Что происходит с IT-системой ГТС сейчас

Евгений Ентис говорит, что новая информационная система должна заработать через год. Анонимный источник «Бабеля», знающий работу ГТС, сомневается, что эти сроки реальны и что новая система будет запущена в принципе — слишком велики риски. По информации «Бабеля», президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы система работала стабильно, без перебоев.

Александр Ивашкович считает Евгения Ентиса врагом и сотрудничать с ним не хочет принципиально. Он говорит, что никакую информацию о системе, кроме логина и пароля, он команде Ентиса отдавать не намерен, и называет их «рейдерами».

«[Они] сказали, что у нас «запорожец», — говорит Ивашкович. — Но это не так. У нас минимум «шкода», и ее можно модернизировать до «фольксвагена», а если будут люди, то даже до «мерседеса». А то, что они предлагают — это велосипед». Он поясняет свое нежелание сотрудничать двумя аргументами. Один касается технологий, другой — денег.

«У нас все сделано на серьезных технологиях [СУБД Oracle, .NET Framework], они протягивают подделки и бесплатный софт, который подходит для интернет-магазина, а не для системы такого масштаба, как таможня», — говорит Ивашкович. «Мы используем технологии больших гигантов — Facebook, Yandex, Википедии. Он, кстати, их тоже подделками называл. Базы данных под сервисы в основном mongodb и PostgreSQL. Система предполагает полный мониторинг и логирование», — отвечает Евгений Ентис.

Ивашкович считает, что новая команда, по аналогии с Prozorro, введет плату за подачу деклараций или регистрацию в системе. «Я в этом деле никакого участия принимать не хочу», — говорит Ивашкович. «У нас будет онлайн-кабинет, через который можно будет взаимодействовать с таможней. И это все будет бесплатно», — отвечает Ентис.

Павел Рябикин Государственная Таможенная Служба Украины

На вопрос о коррупции, которая возможна благодаря системе, Ивашкович все сводит к человеческому фактору: «Шлагбаум на границе поднимает не программа, а человек, и человек может запустить кого-то мимо таможенного контроля», — считает он.

Глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин считает, что ситуация создает проблему для работы таможни. «Для меня это одна из самых острых управленческих проблем. На мой взгляд, эта проблема не столько системная, сколько личностная. И сейчас я работаю над ее решением. Обновление системы — у нас главный приоритет», — говорит он в комментарии «Бабелю».

Каким он видит решение, Рябикин пока не говорит.