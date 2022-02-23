Литва предоставит Украине средства гражданской защиты на €1,8 миллиона

Правительство Литвы приняло решение предоставить Украине средства гражданской обороны на общую сумму €1,8 миллиона.

Об этом сообщает литовское издание BNS.

«Ситуация с безопасностью в Украине беспрецедентно серьезная, другие страны тоже присоединяются к оказанию помощи Украине, выражая политическую поддержку и представляя свои предложения по материальным средствам на основании просьбы Украины о помощи», — сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Премьер страны Ингрида Шимоните подчеркнула, что «мы должны помочь и помогаем Украине».

Речь идет о поставке таких средств гражданской защиты, как катера, индивидуальные дозиметры, 500 фильтровальных противогазов с комбинированным фильтром, коммуникационные приборы общей стоимостью €260 тысяч.

Кроме того, из резерва уставных органов внутренних дел Литвы в Украину направили разное вооружение на €1,5 миллиона.

Также президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев заявил, что Литва никогда не признает попыток подорвать территориальную целостность Украины.

«Хочу, чтобы меня четко услышали. Луганск и Донецк являются и всегда будут частью Украины. Литва не признает никаких попыток подорвать территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма», — сказал Науседа.