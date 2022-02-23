Нацбанк: В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме

Национальный банк Украины заявил, что вся финансовая система страны в случае введения чрезвычайного положения будет работать в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«В случае введения чрезвычайного положения банковская система будет работать в обычном режиме. Все платежные системы, доступ к средствам, работа банков продолжатся в обычном режиме», — заявили в НБУ. Там добавили, что у Нацбанка достаточно резервов для подкрепления банков наличными.

В среду Совет национальной безопасности и обороны одобрил введение в Украине чрезвычайного положения (ЧП) на фоне угрозы вторжения войск России. Это решение должна утвердить Верховная Рада.

Чрезвычайное положение — временный правовой режим, предусматривающий определенные ограничения прав и свобод людей в кризисных ситуациях. ЧП вводят сроком от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Всю критическую инфраструктуру возьмут под усиленную охрану, в населенных пунктах усилят контроль за общественным порядком. Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в стране могут ввести особый режим въезда и выезда, а также проверять документы и автомобили. Он подчеркнул, что в зависимости от территорий будут приниматься «усиленные» или «мягкие» меры.