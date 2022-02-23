Великобритания гарантировала Украине кредиты на $500 миллионов

Великобритания предоставила Украине гарантии на кредиты общей суммой до $500 миллионов.
Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить вред России и поддержать украинский народ», — написала министр.
Британское правительство готово предоставить гарантии кредитования через Multilateral Development Bank (MDB) для проектов, поддерживающих экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией.
«Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, предоставить оборонное оружие и разоблачить попытки России разработать фальшивые поводы для вторжения», — приводит слова Трасс сайт правительства.
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- Перед этим стало известно, что Канада предоставит Киеву кредит в размере $392 миллиона (в дополнение к ранее объявленному кредиту в $94 миллиона), а также предоставит летальное оружие на сумму $6,1 миллиона. Какое именно это будет оружие, пока неизвестно.
- Европейский Союз окончательно принял решение выделить Украине €1,2 миллиарда макрофинансовой помощи.