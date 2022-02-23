Великобритания гарантировала Украине кредиты на $500 миллионов

Великобритания предоставила Украине гарантии на кредиты общей суммой до $500 миллионов.

Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Великобритания гарантирует кредиты на сумму до $500 млн, чтобы помочь Украине противостоять экономическим последствиям действий России. Мы используем наш экономический вес, чтобы причинить вред России и поддержать украинский народ», — написала министр.

Британское правительство готово предоставить гарантии кредитования через Multilateral Development Bank (MDB) для проектов, поддерживающих экономическую стабильность и жизненно важные реформы, такие как борьба с коррупцией.

«Мы готовы предложить прямую экономическую поддержку, предоставить оборонное оружие и разоблачить попытки России разработать фальшивые поводы для вторжения», — приводит слова Трасс сайт правительства.