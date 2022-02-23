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МИД призывает граждан Украины немедленно покинуть Россию

Автор:
Костя Андрейковец
Дата:

Министерство иностранных дел Украины призывает украинцев немедленно покинуть Россию и воздержаться от любых поездок в РФ.

Об этом сказано в обращении МИД.

В ведомстве заявили, что из-за усиления российской агрессии против Украины консульства в РФ ограничены в помощи украинцам. На случай необходимости МИД опубликовал контактные данные дипучреждений Украины на территории РФ:

Ранее, 22 февраля, Россия объявила эвакуацию дипломатического персонала из Украины. Ряд стран перенесли посольства из Киева во Львов. Часть дипломатов эвакуировали более 10 стран. С призывами уехать из Украины выступили более 40 стран.